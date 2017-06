L'équipe type du week-end

La patte délicieuse de Luís Figo alliée à la puissance du Téfécé, l'audace de Kassovitz et l'assurance de Victor Lindelöf. Voilà un onze qui ne souffre d'aucune contestation dans l'assemblée.

Treize ans et 66 matchs après sa dernière victoire en match officiel, Andorre a battu la Hongrie (1-0) ! La recette ? Installer les barbelés (30% de possession) et s’en remettre à une tête lobée, assez improbable, de Marc Rebes. Qui peut retourner jouer au FC Santa Coloma, sereinement.

Entre deux saisons du Bureau des légendes, Mathieu Kassovitz, 49 berges, est monté sur le ring les poings serrés pour trois rounds de boxe anglaise. Résultat : match nul contre un certain Franck Barigault - et déjà un nouveau combat en ligne de mire. Pour rappeler que Malotru sait soigner sa garde.

Qui aurait misé sur la 47e mondiale pour remporter Roland-Garros ? 299 coups gagnants plus tard - pour presque autant de parpaings envoyés dans les bâches -, Jelena Ostapenko, vingt ans et deux jours, triomphe avec son coup droit de barbare. Menée 6-4/3-0 en finale, la Lettone a renversé Simona Halep pour s’offrir une coupe en ocre massif.

Elle est là, la relève du Royaume. L’espoir d’Everton, Dominic Calvert-Lewin, s’y est repris à deux fois pour battre le gardien vénézuélien et offrir la Coupe du monde U20 à de charmants Lionceaux. On se donne rendez-vous dans 51 ans pour un nouveau titre mondial de l’Angleterre.

Quand Vincent Thill était dans le ventre de sa mère, Sneijder et Robben débutaient déjà leur carrière. Dix-sept ans plus tard, la vieille garde batave donne la leçon au Luxembourg (5-0) et à son jeune meneur de jeu aux cheveux peroxydés. Ce dernier étant légèrement vexé de sortir dès la 54e.

On l’appelle « El del bombo » parce qu’il se trimbale avec un tambour, sauf que justement, Manolo s’était fait voler sa grosse caisse. Jusqu’à ce que la Marine espagnole annonce avoir retrouvé le tambour au grand soulagement du plus célèbre supporter de la Roja.

En 2016-2017, Benevento disputait sa toute première saison en Serie B. Une saison folle plus tard, le promu remporte les play-offs d’accession grâce au but salvateur de George Puşcaş face à Carpi et s’apprête à découvrir l’élite. Non sans un logo super classe orné d’une sorcière.

Gardien

Hugo Lloris (France) : Il aurait pu envoyer une bonne grosse chiche dans la surface adverse. Logique, il était sur son bon pied. Mais non, à la 90e+3 de Suède-France, Hugo Lloris a préféré déserter sa surface. Avant de voir sa relance moisie revenir comme un boomerang s’écraser dans sa cage vide.

Défenseurs

Victor Lindelöf (Suède) : Un match de patron contre les Bleus et un transfert à Manchester United où les clés de la charnière centrale l’attendent déjà dans sa nouvelle boîte aux lettres. Pour sûr, ce diable de Lindelöf a passé un week-end cosy.

Gabriel Serville C'est l'un des seuls qui tient le choc chez les députés sortants de gauche, à l'issue du premier tour des législatives. Dans la 1e circonscription de la Guyane, Gabriel Serville arrive au coude-à-coude avec la candidate de La République en Marche, Joëlle Prévot-Madère. Le titre se rapproche pour le PSG (Parti socialiste guyanais).

Milieux de terrain

Luís Figo (Les Tilleuls) : À 44 ans, le Ballon d’or 2000 n'a rien perdu de ses talents de tireur de coups francs. La preuve avec ce joyau enroulé dans la lucarne lors d'un match caritatif entre les anciennes gloires du Real Madrid et de la Roma...

Robbie Brady (Irlande) : Qu'est-ce que le football irlandais ? Réponse : l'égalisation des Boys in Green contre l'Autriche (1-1). Une frappe des familles de Jonathan Walters, à la retombée d'un dégagement de mammouth, qui s'est transformé en passe décisive, signée Robbie Brady. Le beau jeu, en somme.

Marc Rebes (Andorre) : Treize ans et 66 matchs après sa dernière victoire en match officiel, Andorre a battu la Hongrie (1-0) ! La recette ? Installer les barbelés (30% de possession) et s’en remettre à une tête lobée, assez improbable, de Marc Rebes. Qui peut retourner jouer au FC Santa Coloma, sereinement.

Attaquants

Ola Toivonen (Suède) : Règle numéro 1 : toujours se méfier des fétichistes. À en croire son sélectionneur, « Toivonen avait demandé au psychologue du staff de parler avec ses chaussures. Il a parlé avec ses chaussures et cela a fonctionné. » Durmaz-Toivonen : le Téfécé m’a tuer.

Harry Kane (Angleterre) : À défaut d’avoir une belle gueule, Harry Kane porte beau le brassard des Three Lions. L’Écosse venait de planter deux fois l’Angleterre, mais le capitaine a sauvé ses troupes d’une déconvenue en égalisant au bout du temps additionnel (2-2).

Remplaçants

George Puşcaş (Benevento) : En 2016-2017, Benevento disputait sa toute première saison en Serie B. Une saison folle plus tard, le promu remporte les play-offs d’accession grâce au but salvateur de George Puşcaş face à Carpi et s’apprête à découvrir l’élite. Non sans un logo super classe orné d’une sorcière.

Manolo On l’appelle « El del bombo » parce qu’il se trimbale avec un tambour, sauf que justement, Manolo s’était fait voler sa grosse caisse. Jusqu’à ce que la Marine espagnole annonce avoir retrouvé le tambour au grand soulagement du plus célèbre supporter de la Roja.

Vincent Thill (Luxembourg) : Quand Vincent Thill était dans le ventre de sa mère, Sneijder et Robben débutaient déjà leur carrière. Dix-sept ans plus tard, la vieille garde batave donne la leçon au Luxembourg (5-0) et à son jeune meneur de jeu aux cheveux peroxydés. Ce dernier étant légèrement vexé de sortir dès la 54e.

Dominic Calvert-Lewin (Angleterre) : Elle est là, la relève du Royaume. L’espoir d’Everton, Dominic Calvert-Lewin, s’y est repris à deux fois pour battre le gardien vénézuélien et offrir la Coupe du monde U20 à de charmants Lionceaux. On se donne rendez-vous dans 51 ans pour un nouveau titre mondial de l’Angleterre.

Stéphane Gilli À défaut de voir ses consignes tactiques porter leurs fruits sur le terrain, Stéphane Gilli, l’adjoint français de Mécha Baždarević, s’est emporté à l’issue de Bosnie-Herzégovine-Grèce (0-0). Ses faits d’armes : un coup de pied et un direct du droit dans la poire de Giannis Gianniotas, qui repart avec une dent cassée. Quand même.

Par Florian Lefèvre