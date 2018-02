Les dribbles de Perrine Laffont, les balls d'Ederson et le crâne luisant d'Andrea Raggi : c'est l'équipe type du week-end.

Gardien

Rune Jarstein (Hertha Berlin) : La règle des six secondes du gardien s'applique encore en 2018 ! Qu'à cela ne tienne, le portier norvégien du Hertha fait le show : coup franc indirect sauvé sur la ligne par un défenseur, repris sur la barre, encore sauvé sur la ligne, puis dans les gants de Jarstein. Ouf !

Défenseurs

Perrine Laffont : À Sotchi, c'était des larmes de tristesse. À Pyeongchang, c'est des larmes de joie. Du haut de ses 19 ans, la Pyrénéenne a conquis le Graal olympique en ski de bosse. Laffont la forme !

Chris Smalling (Manchester United) : À défaut de défendre correctement contre Newcastle, l'Anglais exerce ses talents de lanceur de hache avec ses potes. Bientôt au casting de la série Vikings.

Aymeric Laporte (Manchester City) : De retour dans le XI de Pep Guardiola (où il est fautif sur le but de Leicester), le néo-Citizen est surtout arrivé indirectement à la rescousse du SU Agen. Criblé de dettes, son club formateur a été sauvé par le 1% reçu lors du transfert du Français de l'Athletic à Manchester City. De quoi en faire une légende à classer aux côtés de François Gelez.

Andrea Raggi (AS Monaco) : On a retrouvé le grand Monaco qui roulait sur la Ligue 1 la saison dernière : victoire 4-0 à Angers ! Et comme un symbole, le chauve retrouve une deuxième jeunesse côté gauche.

Milieux

Federico Bernardeschi (Juventus) : Pan ! Sifflé tout le match par les tifosi florentins, l'ailier de la Juve a séché son ancien club d'un magnifique coup franc. Mais personne n'a pensé à lui lancer une écharpe de la Viola...

[RESUME] La Juventus décroche un succès important sur le terrain de la Fiorentina Des buts signés Bernardeschi et Higuaín !Les Bianconeri prennent provisoirement la tête de la Serie Ahttps://t.co/lsGa5xf1YL — beIN Sports (@beinsports_FR) 9 février 2018

Ederson : Il est de retour ! L'ancien Lyonnais a vaincu un cancer des testicules. Trois ans après, il va rejouer avec Flamengo. Belle histoire.

Piotr Zieliński (Napoli) : Le Napoli a roulé sur la Lazio : 4-1, bim. Et quelle merveille de quatrième but ! La talonnade qui va bien au départ de l'action, les passements de jambes et la passe décisive... Le tout signé d'un Z pour Zieliński.

[RESUME] Serie A Pourtant rapidement mené, Naples ne fait qu'une bouché de la Lazio !Dont un bijou conclu par Dries MertensLes Napolitais reprennent leur place de leaderhttps://t.co/NkkFyJd16k — beIN Sports (@beinsports_FR) 10 février 2018

Ederson (Manchester City) : Gardien ? Non, milieu latéral gauche. Made in Pep Guardiola.

Attaquants

Sergio Agüero (Manchester City) : Un quadruplé qui va bien en l'espace de 45 minutes pour croquer Leicester (5-1). Devant un renard des surfaces comme le Kun, les Foxes passent pour des renardeaux inoffensifs.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) : La superstar merengue revient en pleine forme. Triplé pour lui, juste avant de croiser la route du Paris Saint-Germain. Thiago Silva fait déjà des cauchemars.

Remplaçants

Robin van Persie (Feyenoord) : De retour chez lui à Rotterdam, Sa Majesté aura eu besoin de 25 minutes pour mettre tout le monde d'accord. Prince of Persie.

Most dreams do not always come true, but this one did! Thank you legioen, we hear and feel you support! We go again on sunday! pic.twitter.com/P4D9Ti5Xtk — Robin van Persie (@Persie_Official) 9 février 2018

Johan Cavalli (AC Ajaccio) : Évidemment, que ce lob du gauche tout en délicatesse est une merveille. Évidemment, que le capitaine compte bien embarquer l'ACA en Ligue 1. Tremblez, pinzuti !

[VIDEO] Retrouvez les 25 buts inscrits ce soir en @DominosLigue2 Dont les superbes buts de Johan Cavalli et Pablo Chavarría !https://t.co/Ne26svbMob #beINLIGUE2 — beIN Sports (@beinsports_FR) 9 février 2018

Alexandre Lacazette (Arsenal) : Le flingue du Gunner s'est enrayé. Deux fois. Dans le derby contre Tottenham. Dans le money time. Bref, Alex a tout fait pour devenir the new Olive.

Michy Batshuayi (Borussia Dortmund) : PEA est parti de Dortmund, mais les pirouettes de Batshuayi ne sont pas mal non plus. Deuxième match, troisième but pour le Belge sous le maillot du BvB. À l'aise comme une éponge dans l'eau.

Martin Fourcade : Trois fautes au tir couché de l'épreuve du sprint en biathlon, et le porte-drapeau de la délégation tricolore a failli foutre ses JO en l'air. La médaille s'est envolée, mais sa démonstration sur les skis lui a permis de se replacer pour la poursuite. Martin Matin revient sur France 3 toute la semaine.

Par Florian Lefèvre