L'équipe type du week-end

Ce week-end, pour peser dans le game, il fallait y aller de son triplé. Ou alors dégainer un nombre hallucinant de parades. Ou mettre deux csc. Ou offrir une nouvelle fois la victoire à son club d’une tête dans le temps additionnel. Bref, il fallait régaler.

Gardien

Stéphane Ruffier (AS Saint-Étienne) : « J’ai rarement vu ça. » La phrase, signée Antoine Kombouaré, est destinée à Stéphane Ruffier. Il faut dire que, face à Guingamp, le gardien des Verts a livré une (nouvelle) performance de très grande classe en multipliant les arrêts décisifs. Sept au total. Et si, pour les supporters stéphanois, le vrai cadeau de Noël était la prolongation du colosse jusqu’en 2021 ?

Défenseurs

Thiago Silva (PSG) : Son duel face à Alassane Pléa ressemble à la chute d’un inconnu dans la rue. Ce moment où le rire se mélange à la compassion. Bref, un moment gênant.

Kaká (Tondela) : Comme son homonyme, il est brésilien. Et comme son homonyme, c’est le genre de joueur à changer la physionomie d’une rencontre. À l’image de son doublé de ce week-end. Dommage, toutefois, qu’il se soit trompé de camp sur les deux buts. En voilà un qui ne devait pas siffloter sous la douche.

Andreas Christensen (Borussia Mönchengladbach) : Huit matchs sans victoire. Cinq défaites et trois nuls. Voilà la terrible série de Gladbach à laquelle a mis fin Christensen en reprenant victorieusement un corner de Thorgan Hazard à la 76e de la rencontre face à Mayence. Le genre de but qui fait du bien.

Milieux

Wylan Cyprien (OGC Nice) : Après lui, si à vingt et un ans, vous n’avez jamais marqué un coup franc en pleine lucarne au Parc des Princes, tout en étant leader de Ligue 1, c’est qu’il faut grandir un peu, hein.

Vicente Iborra (FC Séville) : Il n’avait pas marqué depuis le début de saison. Alors, forcément, Iborra avait le bout du pied qui le démangeait. Et dommage pour le Celta Vigo, mais c’est ce dimanche que le milieu de Séville a tout lâché. Hop, un triplé. Pour une victoire 3-0 qui permet aux Sévillans de rester collés aux basques du Barça.

Henrik Mkhitaryan (Manchester United) : Face à Tottenham, c’est encore Henrik qui a guidé les siens vers le succès. Auteur du seul but de la rencontre, l’Arménien réalise un sans-faute depuis six matchs : deux buts, deux passes décisives et quatre titres d’homme du match. Et si le Mou avait parfaitement maîtrisé la gestion de l’ancien joueur de Dortmund, en fait ?

Attaquants

Jamie Vardy (Leicester) : À l’image de son équipe, Vardy peine à retrouver le niveau qui était le sien la saison passée. Pourtant, ce week-end, Leicester a giflé City, Jamie a inscrit un triplé et Mahrez a distribué du caviar. Et si tout recommençait comme avant ?

Radamel Falcao (AS Monaco) : Même lui ne s’en souvenait plus. Et pour cause, ça faisait quatre ans que Falcao n’avait pas marqué trois buts dans le même match. De quoi porter son total personnel à dix buts cette saison. Et à 53 pour l’ASM. En 17 matchs. Autant dire que les mecs sont déjà sereins si ça doit se jouer au goal average.

Ola Toivonen (Toulouse) : Souvent critiqué pour son manque de réalisme depuis le début de saison, Ola Toivonen a décidé de répondre. À voix haute. Car en marquant trois buts face à Lorient, le Suédois a tout simplement offert la victoire au Téfécé. T’inquiète, Ola, tout est pardonné.

Remplaçants

Dries Mertens (Naples) : Face à Cagliari, le Napoli n’a pas fait de détails avec une victoire 5-0. Une victoire à laquelle a largement contribué ce bon vieux Dries, auteur d’un triplé. De quoi permette à Naples de chiper la quatrième place à la Lazio.

Thomas Müller (Bayern Munich) : Ça y est. Enfin. Samedi, Thomas Müller a marqué en Bundesliga, mettant ainsi fin à 999 minutes de disette. Il faut dire que le bougre n’avait plus marqué depuis le 30 avril dernier en championnat. Et si, comme le disait CR7, « les buts c’est comme le ketchup » , préparez-vous à en voir arriver pas mal dans les semaines à suivre.

Dimitri Payet (West Ham) : Il est revenu. Qui ça ? Dimitri « Juninho » Payet.

Diego Costa (Chelsea) : Ce week-end, Diego Costa a marqué. Et Chelsea a gagné. Un week-end comme un autre, en fait.

Yasin Öztekin (Galatasaray) : Mis au courant que c’était le week-end des triplés, le milieu de terrain de Galatasaray a répondu présent en inscrivant les trois buts de son club face à Gaziantepspor. C’est important de suivre la mode, après tout.

Entraîneur

Zinédine Zidane (Real Madrid) : Zizou n’a même pas encore fêté sa première année à la tête du Real qu’il continue d’enchaîner les records. Le dernier en date ? Le record d’invincibilité du club avec 35 matchs sans défaite. Il serait peut-être temps de reconnaître son mérite, non ?

Par Gaspard Manet