L'équipe type du week-end de Pâques

De Salvatore Sirigu à Kendrick Lamar, en passant par Marco Reus et la doyenne de l'humanité, l'équipe type du week-end a encore une fois de la gueule.

Gardien

Salvatore Sirigu (Osasuna) : Pour les enfants, le repas de famille catastrophique et chiant à mourir peut valoir le coup seulement pour le chocolat de Pâques en dessert. Un peu comme pour Sirigu, qui prend trois pions dans le match, mais qui arrête quand même deux penaltys en fin de rencontre.

Défenseurs

Emma Morano (Paradis FC) : La dernière personne à avoir connu le XIXe siècle est décédée. En effet, à 117 ans, l'Italienne Emma Morano s'est éteinte ce week-end. Doit-on souhaiter la même longévité à Nadine ?

Phil Jagielka (Everton) : Avec trois buts et une passe décisive sur les trois derniers matchs, le capitaine des Toffees est sûrement le défenseur le plus prolifique d'Europe à l'heure actuelle. La poule aux œufs d'or d'Everton.

Cristián Zapata (Milan) : Lors de la chasse aux œufs, il y a toujours ce petit gros qui bouscule tout le monde pour arracher le précieux sésame de tes mains au dernier moment. Ce petit gros, c'est Zapata, avec son but à la 97e minute contre l'Inter. En plus, avec l'aide de la goal-line. Le petit con.

Patrice Évra (Marseille) : « Ça n'a plus rien à voir, Payet me l'a confirmé. Mandanda à l'époque quand il revenait en sélection, il était déprimé. On m’a dit beaucoup de mauvaises choses. Mais il y a eu beaucoup de changements. Marseille est devenu un vrai club professionnel. » Le gosse qui fayote pour avoir un plus gros morceau de chocolat que les autres. Si seulement il pouvait être aussi fort sur le terrain qu'en conférence de presse.

Milieux

Kendrick Lamar (Rap Game United) : Le week-end de Pâques, on ne sait plus trop pourquoi on le célèbre, mais on sait qu'il est de bon ton de retourner voir sa famille à ce moment-là. Alors on le fait. Un peu comme lorsque Kendrick sort un nouvel album, on n'est pas trop sûr de savoir pourquoi, mais on va vite dire que c'est une tuerie.

Recep Tayyip Erdoğan (Istanbul FC) : Réussir à faire voter oui à un référendum destiné à renforcer ses propres pouvoirs, c'est au moins aussi miraculeux que la résurrection du Christ. Fort.

Isco (Real Madrid) : À force de se gaver de chocolat, ça finit par se voir sur ses hanches. Mais Isco sait se servir de son gros postérieur, qui lui permet d'avoir des appuis courts exceptionnels. Pratique pour mettre des buts en solo et tenir à bout de bras le Real sans la BBC.

Attaquants

Ángel Di María (Paris Saint-Germain) : Un doublé dont un superbe coup franc pour donner la victoire au PSG dans un match compliqué, et continuer de croire au titre. La résurrection de l'ange de Marie.

Falcao (Monaco) : Peu auraient misé sur une telle renaissance du Tigre en début de saison. Quelques mois plus tard, le voilà peut-être en train de planter le but le plus crucial de la saison monégasque.

Marco Reus (Dortmund) : Trois minutes pour se signaler par une magnifique madjer pour son retour à la compétition après tant de blessures. Encore plus rapide qu'un lapin de Pâques qui copule.

Entraîneur

José Mourinho (Manchester United) : L'emporter face au leader en laissant Zlatan, Mkhitaryan, Blind, Carrick et Martial sur le banc, c'est beau. Embrasser son blason après avoir gagné contre son ancien club, encore plus.

Remplaçants

Vincent Kompany (Manchester City) : Son but contre Southampton a rappelé à tout le monde qu'il était de retour, et accessoirement qu'il était encore en vie.

Gonzalo Higuaín (Juventus) : Grâce à son doublé contre Pescara, il devient le premier joueur depuis Trezeguet en 2005-2006 à atteindre la barre des 23 buts en Serie A avec la Juve.

Moncef Khemakhem (Club sportif sfaxien) : Suspendu à vie pour avoir pincé les fesses de l'arbitre assistant, le président du club tunisien ne pourra plus jamais nuire au monde du football. Mérité.

Tim Howard (Colorado Rapids) : « J'ai le syndrome de Gilles de la Tourette » , « Je suis fan de Joeystarr et Kool Shen » ... Ce ne sont pas les excuses qui manquaient pour Tim Howard. Mais apparemment il ne sait pas se défendre, puisqu'il a été suspendu pour avoir balancé « Nique ta mère » à un supporter.

Florian Tauvin (Marseille) : Un doublé du pied droit pour battre son record de pions en une saison (12), et une neuvième passe décisive. Un bon dimanche pour le meilleur joueur de Ligue 1 du mois de mars.

Par Kevin Charnay