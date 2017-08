La super équipe-type du week-end

Ça y est, c'est la reprise pour (quasiment) tout le monde en Europe. En témoigne ce onze assez cosmopolite qui montre franchement une belle gueule. Et qui fait la part belle aux Français.

Gardien :

Gianluigi Buffon (Juventus Turin) : C’est reparti pour une saison comme les autres. À l’occasion de la première journée, l’éternel gardien de la Vieille Dame a stoppé un penalty accordé grâce à l’assistance vidéo. Et gagné. Comme d’habitude.

Défenseurs :

Nando de Colo (France) : 150 sélections. Douze points, trois rebonds et trois passes décisives contre la Belgique. Le tout en 17 minutes. Selon De Colo, c’est comme ça qu’on défend la France.

Eric Bailly (Manchester United) Manchester United vient de coller deux 4-0 consécutifs en deux journées, ne concédant donc aucun but et s’armant d’une différence de +8. La cerise sur le gâteau du week-end ? Le but de son défenseur central ivoirien. Le premier de sa jeune carrière. Champagne !

Kalidou Koulibaly (Naples) Et si c’était l’année de Naples ? Koulibaly y croit en tout cas dur comme fer, et a sorti une partition à la hauteur de ses ambitions contre le Hellas Vérone. De quoi donner des idées à Didier Deschamps

Rafael Nadal (Espagne) : Certes, il a été éliminé en quart de finale par Kyrgios et n’a pas remporté le tournoi de Cincinnati. N’empêche que le gaucher est de nouveau numéro un mondial. Et ça, ça se fête. Champagne !

Milieux :

Corentin Tolisso (Lyon) Certains lui promettent l’enfer en Bundesliga. D’autres estiment que l’ancien Lyonnais est une super recrue pour le Bayern. Pour la première journée du championnat allemand, le milieu français a plutôt donné raison à la deuxième catégorie, puisqu’il a réalisé une prestation solide et planté son premier pion sous ses nouvelles couleurs. Champagne !

Nicolai Müller (Hambourg) Faire trembler les filets. Célébrer l’œuvre comme il se doit. Réaliser la toupie pour exprimer son bonheur. Et se rompre le ligament croisé du genou en fêtant de la sorte le caramel. Voilà l’histoire de l’Allemand de trente ans, qui loupera environ sept mois de compétition. Rangez la bouteille.

Nicolai Müller of Hamburg is out for 7 months after injuring himself whilst celebrating scoring the winner 😳pic.twitter.com/0dgwoc5TAR — Ladbrokes (@Ladbrokes) 20 août 2017

Bryan Dabo (Saint-Etienne) Un doublé pour lui, et une troisième victoire d’affilée pour son club. Un début de saison canon pour le joueur et son équipe, qui n’avait pas pris neuf points en trois journées depuis 1973-1974. Aussi simple que ça.

Attaquants :

Nabil Fekir (Lyon) Le but du week-end. Et peut-être celui de la saison en Ligue 1. On peut lui donner son trophée dès le mois d’août ?

Neymar (Paris SG) Deux buts, deux passes décisives, deux poteaux... mais un seul penalty provoqué. Du foutage de gueule.

Jesé (Stoke City) « C'était un joueur désespéré et il voulait jouer. Je n'ai pas douté de ses qualités. On a pu s'en apercevoir très vite aux entraînements. Il avait besoin de découvrir la Premier League aussi vite que possible. Cela aurait pu avoir l'effet inverse que prévu, mais dès ses premiers ballons, on a compris pourquoi on le voulait parmi nous. Je pense que tout le monde prendra du plaisir à le voir jouer. » Au contraire de son homologue Mark Hughes, Wenger n’en a pas pris samedi : Jesé a inscrit l’unique goal du match. De là à dire que la défense d’Arsenal est plus mauvaise que celle de Bastia l’an dernier...

Alain Casanova (Lens) Bye bye, Alain. Pas limogé mais « dispensé d’activité » , le technicien a entraîné pour la dernière fois de la saison le RC Lens. Bonne chance à son successeur.

Ever Banega (FC Séville) Il adore Séville, les supporters l’adorent. Pourtant, celui qui s’est éclipsé un an à Milan n’a pas passé un bon moment. Une rentrée en jeu marquée une demi-heure et une expulsion, et c’est tout. Game Ever.

Marcos Alonso (Chelsea) Quel doublé. Quelle performance. Quelle victoire des Blues. Lesquels en avaient bien besoin. Willian a officiellement rendu son statut de meilleur tireur de coup-franc de Premier League.

Amine Harit (Schalke 04) Une passe décisive pour le jeune Français, qui a davantage réussi ses débuts en Allemagne que son compatriote et adversaire Jean-Kévin Augustin. À suivre.

Maximiliano Gomez (Celta Vigo) Vigo a tremblé. Par deux fois, Vigo a été mené. Mais Vigo a Gomez. L’attaquant de 21 printemps a permis à ses nouvelles couleurs de revenir au score grâce à un doublé pour sa première apparition. À suivre.

