L’équipe type du week-end

Des buts, des boulettes, des bonnes nouvelles, des coups, du racisme, des envies de reconversion, des derbys... Si certains auraient préféré ne pas être alignés dans ce onze, d’autres peuvent s’en féliciter.

Alban Lafont (Toulouse) : « Je fais une mauvaise relance qui amène un but. Je ne dois pas relancer Monaco, c'est moi le responsable ce soir. » C’est con, car avant le deuxième but de l’ASM, le portier réalisait une très belle performance. Mais offrir une occasion au futur Ballon d’or, cela ne pardonne pas.

Nicolas Dupont-Aignan (Front national) : S’est laissé embarquer en enfer. Beaucoup trop collé à son côté pour rester crédible à domicile, où ses supporters ne veulent plus le voir.

Toby Alderweireld (Tottenham) : Les Spurs ne possèdent pas la meilleure défense de Premier League pour rien. Face au rival d'Arsenal, l'arrière central a encore été imprenable. Et Lloris n'a donc pas eu de mauvaises surprises.

Roger Federer (Suisse) : Deux millions d’euros collectés pour sa fondation, un point magique face à John Isner durant un match amical qui s’est déroulé à Seattle, un petit double avec Bill Gates et l’annonce de sa présence à Roland-Garros. C’est pas un beau week-end, ça ?

.@rogerfederer is on 🔥🔥🔥 Did you see those shots?? 😱 pic.twitter.com/hUMgejH7YY — Tennis Channel (@TennisChannel) 30 avril 2017

Marcelo (Real Madrid) : Et si c’était lui, le véritable élément indispensable du Real ? Énorme cette saison, l’arrière gauche a sauvé son club samedi en lui offrant la victoire (et le titre ?) à cinq minutes de la fin du match. Ne cherchez pas plus loin le meilleur latéral de la planète.

Sulley Muntari (Pescara) : « C'est ma couleur ! C'est ma couleur ! » , a balancé le milieu en quittant le terrain de son plein gré. Et visiblement, ça pose un problème à quelques imbéciles présents dans les tribunes de Cagliari. Zeman, lui, a soutenu la réaction de son joueur : « Muntari a entendu des cris racistes et il a demandé à ce que quelqu'un intervienne. Je pense qu'il a eu raison, il a bien fait de quitter le terrain. » Si ceux qui l’ont poussé à partir pouvaient ne jamais revenir dans un stade...

Anthony Joshua (Angleterre) : Quel combat ! Et quel uppercut ! En onze temps, Joshua a pulvérisé l’excellente défense ukrainienne. Un duel à enregistrer et conserver sur son disque dur pendant de longues années.

Ismaïla Sarr (Metz) : Il n’a pas officiellement donné le maintien à son club, mais c’est tout comme. Lors du derby lorrain, le Sénégalais s’est pris pour Messi et a fait la différence tout seul pour éloigner définitivement Metz de la zone rouge. Techniquement, c’est solide.

Balde Keita (Lazio) : On ne reviendra pas sur le penalty inexistant de l’adversaire. Ni sur Totti, qui a peut-être joué (et perdu) son dernier derby romain. Non, on retiendra seulement la prestation de Keita, auteur d’un doublé et premier joueur de la Lazio à marquer deux buts face à la Roma depuis Mancini en 1998. Presque vingt années, donc. Balde avait deux ans.

2 - #Keita is the first #Lazio's player to score a brace in a Serie A derby since Roberto Mancini (November 1998). Lethal. #RomaLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) 30 avril 2017

Florian Thauvin (Olympique de Marseille) : Et boom, un petit triplé pour kiffer. Enchaînement contrôle poitrine-volée en entrée, un lob du gauche en plat principal et un plat du pied en dessert. La note pour Dijon ? 5-1.

Moussa Sow (Fenerbahçe) : Toujours agréable de prendre des nouvelles des anciens de Ligue 1. L’ex-Lillois va bien et a fait trembler les filets à deux reprises contre Rizespor pour arracher un précieux succès dans le temps additionnel. S’il veut repasser un de ces quatre, la porte est ouverte. Comme Eto'o et son triplé, d'ailleurs.

Carlo Ancelotti (Bayern Munich) : Il a beau être critiqué depuis quelques semaines, le sourcil est le premier coach des cinq grands championnats européens à remporter le titre. Qui est le 27e du Bayern, le cinquième de suite. À titre personnel, c’est le quatrième pays où l’entraîneur réussit (après Milan, Paris et Chelsea). Classe.

Sérgio Conceição (Nantes) : Nantes huitième ? La blague n’aurait pas forcément été très bien accueillie chez les Canaris en début de saison. Bah avec le Portugais, c’est possible. La preuve avec cette nouvelle victoire contre Nancy. Deuxième bonne nouvelle : le technicien a prolongé. Les journalistes locaux n’ont qu’à bien se tenir.

Halil Altıntop (Augsbourg) : Lui n’a jamais joué au Real ou au Bayern et se bat pour le maintien en Bundesliga. Mais contrairement à son frangin, il a brillé ce dimanche en frappant deux fois Hambourg, un concurrent direct qui recule à la place du barragiste. Laissée par Augsbourg, justement.

Pedro (Chelsea) : On dit merci qui, les Blues ?

André-Pierre Gignac (Tigres) : APG sur le banc de l’OM ? Et pourquoi pas ? « Mon histoire à Marseille n'est pas finie, a assuré l’attaquant. Ça me plairait d'être entraîneur là-bas. (...) Sans prétention, je pense que je serais un bon entraîneur. » Et pour les règles concernant la nutrition, quel est le plan ?

Kevin Gameiro (Atlético de Madrid) : Le saviez-vous ? En menant 3-0 au bout de 18 petites minutes, l’Atlético a battu un record de précocité dans l’histoire du club. Et le Français n’y est pas étranger, puisqu'il a ouvert le score après deux minutes de jeu et récidivé un quart d’heure plus tard. De quoi avoir gagné sa place de titulaire pour les demi-finales de la Champions cette semaine ?

Par Florian Cadu