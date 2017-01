L’équipe type du week-end

Du tennis, de la politique, mais surtout du football : le week-end a choisi ses héros. Et quand on les regroupe dans la même équipe, ça donne un onze avec de grands noms et quelques promesses.

Un triplé pour montrer à Tonton Pat’ qu’il voulait garder le brassard de capitaine, et voilà l’OM reparti pour de nouvelles aventures. La Panthère a au passage doublé Zlatan Ibrahimović concernant le nombre de buts inscrits en Ligue 1. Avec un ratio de 0,35 pion/match, et alors ?

Après avoir fait croire à un transfert pour la Russie en posant avec le maillot d’Amkar Perm sur les réseaux sociaux, le Camerounais a marqué ses septième et huitième buts de la saison face à Alanyaspor (2-1). Et a pu regarder les petits frères camerounais se qualifier pour le dernier carré de la CAN. C’est pas un week-end parfait, ça ?

Gary White (Shettleston) : L’histoire drôle du week-end nous vient tout droit d’Écosse, avec une expulsion du portier pour un pipi en pleine rencontre. « Il était prêt à tirer un six mètres et il a crié à l'arbitre de touche qu'il avait besoin d'aller aux toilettes, a raconté le manager du club après la partie. Celui-ci lui a répondu : "On ne peut pas arrêter le jeu." Avant de dégager, il a couru derrière le but et a uriné contre un mur. Quand il est revenu, il a été expulsé par l'arbitre. (...) Il n'y a rien qui parle de cela dans les règles du jeu. Nous sommes un peu perdus. » Toujours prendre ses précautions quand il en est encore temps, toujours.

Branislav Ivanović (Chelsea) : On ne sait pas s’il s’agissait du dernier match avec les Blues pour celui qui est annoncé au Zénith Saint-Pétersbourg. Mais ça y ressemblait beaucoup. En fin de contrat en juin prochain et sûrement libéré dans les prochains jours, le Russe a au moins pu dire au revoir à ses supporters de belle manière, avec un penalty provoqué et un ultime but inscrit lors de la qualification de Chelsea en FA Cup. Iva nous manquer.

Diego Godín (Atlético de Madrid) :En ce moment, l’Atlético a du mal à nous offrir du beau spectacle. Et contre Alavés, Godín nous a proposé son plus moche visage en envoyant un mollard sur la tronche de Deyverson. Ce qui n’a évidemment pas fait gagner son équipe (0-0). Si l’arbitre ne l’a pas vu, le défenseur central devrait être rattrapé par la vidéo.

Youtube

Roger Federer (Suisse) : On a forcément une pensée pour Rafael Nadal, magnifique perdant. Mais le roi des grands chelems reste Federer, vainqueur de l’Espagnol en finale de l’Open d’Australie, cinq ans après son dernier succès dans ce genre de tournoi. 18 titres pour lui. Les Gunners en rêvent.

What a game!!! The KING is back, the one and only @rogerfederer 🎾🏆 #legend #AustralianOpen Une vidéo publiée par Granit Xhaka (@granitxhaka) le 29 Janv. 2017 à 4h47 PST

Benoît Hamon (Parti socialiste) : Enfin une gauche qui n’en porte pas que le nom. Battu à plate couture, Manuel Valls peut aller soutenir Emmanuel Macron. Et Hamon tenter de défendre le PS.

Flavien Tait (Angers) : Première titularisation pour la recrue estivale du SCO, et premiers sourires. Un coup franc provoqué et transformé, une passe décisive de toute beauté pour Nicolas Pépé, et voilà Angers qui met fin à une série de neuf rencontres sans succès. Tout en sortant de la zone rouge.

Marvin Martin (Dijon) : Cela faisait longtemps que vous n’aviez pas vu l’international sur un terrain de football ? Cela faisait encore plus longtemps qu’il n’avait pas réalisé une passe décisive. Depuis le 2 décembre 2015, exactement.

Wesley Sneijder (Galatasaray) Trois assists pour l’ancien meilleur milieu de terrain du monde lors de la balade de sa team contre l'Akhisar Belediye (6-0). Preuve que le talent ne se perd jamais.

Darren Bent (Derby County) : Darren adore les coupes, c’est connu. Alors, l’attaquant a fait le show face à Leicester en seizièmes de finale, avec deux buts : un pour les Foxes, et un pour son équipe. Tout ça pour avoir le droit à un match de FA Cup supplémentaire...

Bafétimbi Gomis (Marseille) : Un triplé pour montrer à Tonton Pat’ qu’il voulait garder le brassard de capitaine, et voilà l’OM reparti pour de nouvelles aventures. La Panthère a au passage doublé Zlatan Ibrahimović concernant le nombre de buts inscrits en Ligue 1. Avec un ratio de 0,35 pion/match, et alors ?

Sadio Mané (Liverpool) : Klopp qui rit, Mané qui pleure. En ratant le seul tir au but de la séance, Sadio a participé à la qualification du Cameroun au détriment du Sénégal, qui s’arrête donc en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations. N’empêche qu’il va être bien accueilli lors de son retour à Liverpool.

Bastian Schweinsteiger (Manchester United): 386. Non, ce n'est pas l'âge de l'Allemand, mais le nombre de jours passés sans avoir été titularisé. Avec un but et une passe dé à la clé.

Bastian Schweinsteiger today:First start in 386 days ✔️First goal in 429 days ✔️First assist in 522 days ✔️Fußballgott. pic.twitter.com/bHLCDXxCro — Squawka News (@SquawkaNews) 29 janvier 2017

Yassine Benzia (Lille) : « Je prends chaque match avec la même envie, même si c'était contre mon ancienne équipe, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit truc en plus. J'essaye de tout donner pour l'équipe, ça m'a réussi, donc tant mieux. (...) Le public m'a sifflé sur le premier ballon que j'ai touché, je n'ai pas compris pourquoi. Et après j'ai célébré mes buts, c'est comme ça, c'est le jeu. » Benzia 2, Lyon 0.

Thenny Walbeck (Arsenal) : On s’est trop souvent moqué de leurs blessures pour les oublier aujourd’hui. Auteurs des cinq goals d’Arsenal, Walcott et Welbeck ont explosé Southampton. Mention spéciale au deuxième, qui sort d’une grosse période d’absence.

Allan Saint-Maximin (Bastia): Léo Messi, vous connaissez ?

Diego Falcinelli (Crotone): La confrontation de la mort. Lors de la réception d’Empoli (17e), Crotone (18e) a pu compter sur son Diego, qui a frappé à trois reprises, alors que le score n’était que de 1-1. Et Crotone se laisse le droit de rêver au maintien.

Samuel Etoo (Antalyaspor) : Après avoir fait croire à un transfert pour la Russie en posant avec le maillot d’Amkar Perm sur les réseaux sociaux, le Camerounais a marqué ses septième et huitième buts de la saison face à Alanyaspor (2-1). Et a pu regarder les petits frères camerounais se qualifier pour le dernier carré de la CAN. C’est pas un week-end parfait, ça ?

Par Florian Cadu