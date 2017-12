L'équipe type des Miss France

Miss France 2018 sera couronnée ce samedi soir à Châteauroux, soit 48 heures après un match entre la Berrichonne et Orléans. En attendant, voici le onze-type des Miss France. Attention talons !

Gardienne

Geneviève de Fontenay (La capitaine) Gardienne du temple de 1956 à 2010, elle a claqué la porte de Miss France pour créer Miss Nationale. Mais Geneviève Mulmann reste la figure emblématique du concours. Surtout, elle qui ne sort jamais sans son chapeau, sait que les grands de ce poste portent un couvre-chef.

Défenseurs

Nathalie Marquay (Miss France 1987) Être latéral droit, c’est un rôle ingrat. À la mesure de celui de Nathalie Marquay, qui remporte la couronne en 1987 sous les huées du public, qui lui aurait préférée Miss Réunion. Amoureuse de Jean-Pierre Pernaut, elle a poursuivi sa carrière dans les campagnes de l’Hexagone.

Sylvie Tellier (Miss France 2002) Dans sa prime jeunesse, Sylvie s’illustrait surtout aux avants-postes pour aller gratter une couronne en 2002. Mais telle un Laurent Blanc en talons, elle est ensuite redescendue sur le terrain : d’abord bras droit de la « dame au chapeau » , avant de reprendre le brassard en 2010. Depuis, c’est elle la taulière, assurant le marquage à la culotte des nouvelles Miss à chacun de leurs déplacements et le dégagement en touche de chaque polémique.

Sonia Rolland (Miss France 2000) Fondatrice d’une association en faveur des enfants du génocide au Rwanda - sa terre natale -, Miss France 2000 s’engage à fond dans les duels.

Delphine Wespiser (Miss France 2012) La Mulhousienne n’est pas du genre à s’économiser et n’a pas peur d’enchaîner les allers-retours sur son côté, tant pour aller cogner sur ceux qui d’adonneraient à la maltraitance des bestiaux, tant pour assurer la couverture de la langue alsacienne. À mi-chemin entre Jérémy Morel et Arsène Wenger donc.

Milieux

Élodie Gossuin (Miss France 2001) La diva picarde n’a pas peur de faire le sale travail et d’en prendre plein la tête. Troisième de la Ferme des Célébrités, des apparitions à Touche pas à mon poste !, un accident de piwi sur le Dakar, dédicaces à Zlatan à l’Eurovision et anciennement élue dans l’Oise sur une liste UMP : Élodie est au four et au moulin. Ngossuin Kanté.

Vidéo

Sophie Thalmann (Miss France 1998) « Que voulez-vous faire plus tard ? » « Prendre votre place ! » . Pour son entrée en scène, Sophie Thalmann a claqué un une-deux mémorable avec Jean-Pierre Foucault. Après sa victoire, elle a accompli une carrière à la télé, en devenant notamment co-animatrice de Téléfoot, sous la coupe de Thierry Roland. Le cerveau de l’équipe, c’est elle.

Mareva Galanter (Miss France 1999) Chanteuse (son premier album « Ukuyéyé » date de 2006), comédienne (3 Zéros), business woman (elle a lancé une entreprise de produits bio), animatrice télé... Sa polyvalence est précieuse au milieu de terrain.

Attaquants

Valérie Bègue (Miss France 2008) La Miss a fait scandale pour des photos où elle léchait du lait sur une branche. On peut aussi y voir une jeune femme qui prenait soin de son taux de calcium. Toujours est-il que la rebelle de l’équipe, détestée en interne, n’a jamais été aussi à son aise qu’en contre-attaque. Exemple : « Tu crois qu'elle cache quoi Geneviève de Fontenay sous sans grand chapeau ? » - « Le peu de cheveux qu'il lui reste » .

Iris Mittenaere (Miss France 2016) La plus belle, la plus forte, celle que la planète entière nous envie. Le Ballon d’or, la Nordiste s’en cogne, elle a déjà séduit l’Univers. Son surnom ? MI-9.

Isabelle Turpault (Miss France 1983) Toutes les Laetitia Bléger, Valérie Bègue, Kelly Bochenko et autres prétendantes exhibitionnistes ont regardé en boucle ses best skills dans Paris Match. Car Tata Isa est la première à avoir mis le feu dans la maison Miss France, la faute à ses photos. Quarante jours après ce shooting, la voilà obligée de rendre sa couronne. Trop tard, le rêve est distribué sur plusieurs générations.

Remplaçants

Jean-Pierre Foucault (MC depuis 1995) Dispositif tactique, technique et télévisuel, interviews de la mi-temps et d’après-match, un smoking impeccable sur le bord du terrain et des dents très, très, très blanches. Et si Jean-Pierre Foucault s'appelait en fait Alexandre Ruiz ?

Gaëlle Voiry (Miss France 1990) Dès les premières semaines de son élection, la Bordelaise a acquis de l’expérience au contact du groupe international en accompagnant l’équipe de France dans sa tournée au Koweït. En posant avec le maillot de l’immense Basile Boli.

Malika Ménard (Miss France 2010) Une vraie culture foot, mais plus du point de vue des tribunes pour l’enfant du Stade Malherbe. En atteste sa belle expérience d’hôtesse d’accueil à d’Ornano, là où elle fit la rencontre du jeune Benoît Costil. Journaliste de formation, elle possède une capacité à changer d’écurie à chaque intersaison (Le Mouv’, L’Équipe TV, France 3, TF1, NRJ 12) qui ne l'empêche pas de faire une belle carrière. Xavier Gravelaine au féminin.

Alain Delon (Le Parrain) Il a claqué la porte en 2013, vexé que le Comité Miss France ait réagi à ses propos pro-Front National. Et personne ne le regrette dans le bureau de la direction.

Xavier de Fontenay (Mister France) Dans le monde du football comme du concours de beauté, difficile de se faire un prénom lorsqu’on présente le patronyme « De Fontenay » au dos du maillot. D’ailleurs, le fils de Geneviève entretien des rapports fleuris avec sa mère. Si l’on en croit le livre La vie secrète de Geneviève, un jour, « il se serait saisi d’un vase et l’aurait brisé sur la tête de sa mère, laquelle se serait effondrée sur le sol de son salon » . Xavier a raccroché définitivement les crampons en vendant la société Miss France à Endemol en 2000.

Chantal Bouvier de Lamotte (Miss France 1972) La Parisienne avait touché le Graal, mais a vu son rêve s’effondrer à cause d’une vilaine chute à cheval. C’est le corps meutri qu’elle décide d’abdiquer et de laisser sa couronne à sa première dauphine Claudine Cassereau. Après avoir acheté une parfumerie en banlieue parisienne, elle finira par se reconvertir dans l’élevage de yorkshire. Une leçon de vie pour tous les Abou Diaby du monde.

Réservistes : Marine Lorphelin​ ​(Miss France 2013), Alexandra Rosenfeld​ ​(Miss France 2006)​ ​et​ ​Rachel Legrain-Trapani​ ​(seule trophée soulevé par Aurélien Capoue).

Par Florian Lefèvre et Mathieu Rollinger