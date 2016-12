L’équipe type des fantômes 2016

Lassana Diarra

Étonnant. La saison dernière, à pareille époque, jamais on n’aurait cru voir le Phocéen dans cette équipe. Sauf que Diarra a connu des problèmes financiers, physiques et visiblement psychologiques, vu qu'il n’est même plus titulaire quand il a envie de jouer. Or, le talent ne se perd pas en quelques mois. C’est d’ailleurs lui qui nous l’a rappelé.