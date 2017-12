L’équipe type des fails 2017

Leur année 2017 n'a pas franchement été une grande réussite. Pourtant, ils avaient tout pour que ça marche. Voilà une belle équipe type qui sent bien la lose.

L’Italie pleure, et son ex-sélectionneur ne sera plus jamais vu comme avant. Pour tout le pays, il demeurera l’homme qui a échoué à qualifier la grande Squadra Azzurra au Mondial 2018. Le guide suprême de cette dream-team.

Gardien

Geoffrey Jourdren (Montpellier, Nancy) : Des taules monumentales, des mains trouées, une fin de saison scotché sur le banc à Montpellier, un transfert en Ligue 2, des interviews venues d'une autre planète, un dégagement furieux en tribunes, dix matchs de suspension... Les gardiens de but du monde entier sont prévenus : pour faire pire que l'année 2017 de Jourdren, il va falloir se lever tôt. Très tôt.

Défenseurs

François Fillon (France) : Celui qui aurait dû faire revenir la droite à l'Élysée a finalement envoyé son camp plusieurs années en arrière. Les dirigeants, les idées, les alliés, tout est à refaire après la campagne présidentielle hallucinante de l'ancien Premier ministre. Clairement le genre de coéquipier qui vous plombe sur le très long terme.

Leonardo Bonucci (Juventus, Milan) : C'est l'histoire d'une rapide descente aux enfers. Au printemps dernier, Bonucci était un des meilleurs défenseurs du monde et la BBC qu'il formait à la Juve avec Barzagli et Chiellini était imprenable. Puis un jour, tout s'est effondré. En quelques mois, Bonucci se rétame en finale de Ligue des champions, s'embrouille avec Allegri et est éjecté à l'AC Milan, puis sombre avec l'Italie en loupant la qualification au Mondial. Depuis, il végète à Milan loin de la course au Scudetto.

Dejan Lovren (Liverpool) : « Certaines personnes sont horribles. Je m'en fous qu'on dise de la merde sur moi, cela en dit plus sur les gens ! Mais c'est impossible à ignorer quand ma famille est menacée. Je ne peux l'accepter. Dégoûté. » À force d'enchaîner les matchs catastrophiques, Lovren a agacé les fans de Liverpool et certains sont allés un peu trop loin en menaçant de mort sa famille. Récemment, le Croate a aussi confié qu'il avait mal partout et qu'il prenait cinq pilules avant chaque match. En bref, sa carrière semble être dans le même état que son corps : en morceaux.

Patrice Évra (Juventus, Marseille) : En février 2017, Patrice Évra était le capitaine de l'OM. En décembre de la même année, il n'a plus de club et tracte des voitures dans le désert sur Instagram. Que s'est-il passé entre les deux dates ? Un savant mélange de prestations odieuses, d'utilisation louche des réseaux sociaux et de Mawashi-Geri en pleine face. Tonton Patrice a creusé sa tombe tout seul, mais toujours avec le sourire.

Milieux de terrain

Giannelli Imbula (Stoke, Toulouse) : On l’attend toujours, le véritable rebond d’Imbula. Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain n’y arrive pas. On pensait pourtant que son atterrissage à Stoke lui avait fait du bien. Las : après de bons débuts, le Belge s’est totalement éteint. Au point de ne pas avoir vu une seule fois le soleil sur une pelouse anglaise en 2017. Récupéré par le TFC de Pascal Dupraz, le garçon joue... Mais pas franchement bien. Ni de manière déterminée. La preuve : les supporters toulousains lui ont adressé une lettre ouverte pour dénoncer son manque d’investissement et ses performances en demi-teinte. Ce n’est pas le talent qui manque, pourtant...

Renato Sanches (Bayern Munich, Swansea) : Quelle déchéance. Celui qui devait constituer la recrue la plus onéreuse de l’histoire du Bayern Munich (après déblocage de bonus de toutes sortes) est loin, très loin d’avoir tenu ses promesses. Peu considérée par Carlo Ancelotti, la révélation de l’Euro 2016 a carrément été prêtée à Swansea pour reprendre confiance. Peine perdue : le Portugais traîne son spleen comme jamais, et le club anglais voudrait d’ores et déjà s’en débarrasser en le refilant à l’envoyeur. Heureusement, l’espoir n’a que vingt ans...

Douglas Costa (Bayern Munich) : C’est une déception qu’on n’attendait pas. Énorme durant sa première saison en Allemagne, le gaucher a incompréhensiblement baissé en intensité par la suite. La qualité de son année 2017 s’en est grandement ressentie : huit titularisations en Bundesliga après Noël pour un petit but, un transfert à la Juventus où il n’est pas (encore ?) titulaire indiscutable, et un seul tremblement de filet en Serie A. Reste que si la Vieille Dame a levé l’option d’achat (de 46 millions d’euros, quand même), c’est parce que le bonhomme est en train de revenir. 2018 promet.

Attaquants

Jesé (Las Palmas, Stoke) : Comment ce genre de joueur a-t-il pu intéresser les dirigeants du Paris Saint-Germain ? L’énigme tient toujours. Car l’ancien du Real Madrid, prêté à Las Palmas puis à Stoke, n’a apporté aucun élément de réponse ces douze derniers mois. Lors desquels il a inscrit quatre pions... en 25 rencontres. Des statistiques à pleurer.

Kelechi Iheanacho (Manchester City, Leicester) : Ce devait être le nouveau prince de Manchester City. L’enfant chéri qui prendrait la suite de Sergio Agüero. D’ailleurs, le petit Nigérian avait achevé 2016 avec treize caramels dans la poche toutes compétitions confondues. Et puis, Pep Guardiola a décidé de faire venir Gabriel Jesus. Et de donner de moins en moins de temps de jeu à l’avant-centre. Lequel, après avoir fait trembler les filets une dernière fois avec les Sky Blues en mars 2017, a été prié de se faire les dents chez les Foxes. Sauf qu’aujourd’hui, la bouche de Kelechi est remplie de caries. À Leicester, il reste muet (hormis un goal en coupe) et doit parfois évoluer avec les U23. C’est de son âge, après tout.

Gareth Bale (Real Madrid) : Certes, il a encore gonflé son palmarès avec une nouvelle Ligue des champions dans la besace. Mais que les choses soient claires : le Gallois doit davantage ce titre aux prouesses de Cristiano Ronaldo qu’à ses propres prestations. Constamment blessé, Gareth ne semble pas avoir le corps adapté pour pouvoir renouer avec les sommets. Et ça ne fait rire personne.

Remplaçants

Le coach - Giampiero Ventura (Italie) : L’Italie pleure, et son ex-sélectionneur ne sera plus jamais vu comme avant. Pour tout le pays, il demeurera l’homme qui a échoué à qualifier la grande Squadra Azzurra au Mondial 2018. Le guide suprême de cette dream-team.

Rod Fanni (Marseille) : Où est le petit Rod ? Que fait-il ? Avec qui est-il ? Autant de questions sans réponses. Aux dernières nouvelles, il terminait la saison 2016-2017 en courant pour rien derrière tous les attaquants de Ligue 1 sans réussir à les arrêter. Depuis la rentrée, plus de news.

Henri Bedimo (Marseille) : Où est le petit Henri ? Que fait-il ? Avec qui est-il ? Autant de questions sans réponses. Aux dernières nouvelles, il s'était fait bouffer dans la hiérarchie des arrières gauches de l'OM par Évra, Dória, Sakai et Amavi. Pas sûr qu'on ait la chance de le revoir jouer un jour avec le maillot marseillais...

Riyad Mahrez (Leicester) : Sa présence dans cette sélection serait sévère ? Peut-être. N’empêche que l’Algérien mérite bien sa place sur le banc. D’abord parce qu’il n’a pas réussi à qualifier sa sélection pour la Coupe du monde en Russie. Ensuite parce que sa deuxième partie de saison 2016-2017 (trois buts) est un solide argument brandi par ceux qui le considèrent comme un feu de paille. Enfin parce qu’une année ne se limite pas au mois de novembre-décembre (quatre buts sur ce laps de temps). Pas de quoi se Mahrez.

Par Alexandre Doskov et Florian Cadu