L'équipe type des ados de la Ligue 1

Ils sont jeunes adultes ou sortent à peine de l’adolescence et pourtant, cette saison, ils ont été lancés dans le grand bain de la Ligue 1. Pendant que certains s’inquiètent pour leur bac, eux passent les week-ends sur les terrains et tentent de faire leur place dans l’élite. Voici le onze type des débutants en championnat cette saison.

Titulaires

Bingourou Kamara (Strasbourg) : 20 ans et 9 mois. Il est le plus « vieux » joueur de ce onze à avoir débuté en Ligue 1. C’est pourtant le dernier rempart de la défense strabourgeoise, à un poste où l’âge et l’expérience règnent. Mais l’ancien Tourangeau impressionne, et Thierry Lauray lui a fait confiance. Titulaire de la 1re à la 16e journée, l’international Espoirs connaît un coup d’arrêt face au PSG. Une blessure le tient éloigné des terrains et il doit laisser sa place à Alexandre Oukidja. Malgré cela, il compte 19 matchs de championnat pour sa première saison dans l’élite.

Thomas Carrique (Bordeaux) : 18 ans et 9 mois. Champion de France U19 avec les Girondins, le Tarbais de naissance se souviendra longtemps de ce 8 décembre 2017. Pour sa seule apparition en Ligue 1, il est titulaire sur le côté droit de la défense bordelaise face à Strasbourg au Matmut Atlantique. Malgré la défaite (0-3), le gamin de 18 ans est auteur d’une prestation solide.

Jules Koundé (Bordeaux) : 19 ans et 2 mois. À seulement 19 ans, il est le symbole du redressement de la défense girondine. Le défenseur central a formé la charnière de fin de saison avec le Brésilien Pablo. Titulaire pour la première fois dans l’élite le 13 janvier face à Troyes, il n’a, depuis, été sur le banc qu’à deux reprises. Le Franco-Burkinabé s’est même offert le luxe d’ouvrir son compteur but face à Amiens.

Boubacar Kamara (Marseille) : 17 ans et 11 mois. Véritable pépite de la formation phocéenne, le minot a profité des blessures dans la défense marseillaise pour connaître ses débuts en L1. S’il joue son premier match sous le maillot de l’OM en Ligue Europa face à Konyaspor en septembre 2017, il doit attendre le 29 octobre et son entrée face à Lille pour jouer en Ligue 1. Il sera ensuite titulaire à cinq reprises en tant que défenseur central, latéral gauche, mais aussi milieu gauche. Du potentiel et de la polyvalence.

Nicolas Cozza (Montpellier) : 18 ans et 10 mois. Au sein d’une défense montpelliéraine qui a épaté par sa solidité tout au long du championnat (2e défense de L1), l’international U19 a réussi à se faire une place. Lancé dans le grand bain face à Lyon (0-0), un soir de novembre 2017, il compte neuf matchs de Ligue 1. Mieux, depuis la 35e journée, Nicolas Cozza n’est plus sorti du onze de départ en s’imposant en défense centrale. Face au PSG, il a été aligné au milieu, à gauche.

Moussa Sylla (Monaco) : 18 ans et 4 mois. Incontournable en réserve (19 matchs, 14 buts) et en Youth League (8 matchs, 1 but), l’ailier de l’AS Monaco a connu une ascension fulgurante. Comme sa vitesse. Leonardo Jardim décide de le lancer le 21 avril dernier face à Guingamp. Pour sa première titularisation en Ligue 1 face à Caen lors de la 36e journée, il offre même la victoire à son équipe avec un doublé. Depuis, il n’a plus quitté le onze de départ. Prenant la place d'un certain Radamel Falcao.

Boubakary Soumaré (Lille) : 18 ans et 8 mois. Dans une saison lilloise en eaux troubles, Boubakary Soumaré a pourtant vécu un rêve éveillé. Arrivé du centre de formation du PSG durant l’été, le milieu défensif a été aligné à quatorze reprises en championnat (3 titularisations). Mais depuis le 28 avril, il n’a plus foulé une pelouse de Ligue 1. Preuve que l’apprentissage est délicat.

Enzo Loiodice (Dijon) : 17 ans et 5 mois. Celui que l’on attendait le moins en Ligue 1. Pourtant, le frêle milieu de terrain a participé à la bonne saison dijonnaise. Entré en jeu pour les deux dernières minutes du match face à Bordeaux le 28 avril, il a été récompensé par une titularisation lors de la 38e face à Angers. Il compte trois apparitions en championnat cette saison. À 17 ans, il fait partie avec Sahibeddine, Faussot ou Billemaz du futur dijonnais.

Willem Geubbels (Lyon) : 16 ans et 1 mois. Il est tout simplement le plus jeune joueur à avoir évolué en Ligue 1 cette saison. Le premier né au XXIe siècle. Mais aussi celui dont la saison s’est arrêtée en premier. Déroutant sur le terrain, l’ailier lyonnais l’est aussi en dehors. Après avoir refusé son premier contrat professionnel dans son club formateur, il ne s’entraîne plus avec les pros et est envoyé avec les U17. Ses entrées en jeu face à Dijon et Amiens seront les seules de la saison (31 minutes de jeu). Depuis le 17 décembre 2017, il n’a plus été retenu dans l’effectif de Bruno Génésio.

Ibrahima Niane (Metz) : 18 ans et 4 mois. Dans une attaque composée de briscards, le Sénégalais fait office de vent de fraîcheur. Arrivé de l’académie Génération Foot au début de la saison, Niane s’est converti en remplaçant de luxe du FC Metz. Sans parvenir à éviter la relégation. Utilisé le plus souvent en numéro neuf, il peut aussi jouer sur les ailes.

Pietro Pellegri (Monaco) : 16 ans et 10 mois. Précoce. L’Italien a débuté en Ligue 1 alors qu’il n’avait même pas 17 ans. Encore mieux, alors qu’il est au Genoa, il goûte à la Serie A à seulement 15 ans et 280 jours. Et l’AS Monaco n’a pas hésité à lâcher 25 millions d’euros pour acquérir le phénomène. Freiné par une pubalgie qui l’a tenu éloigné des terrains pendant quatre mois, il n’a foulé qu’à trois reprises les pelouses de Ligue 1 (22 minutes). Un pari sur l’avenir.

Sur le banc

Amine Gouiri (Lyon)

Timothy Weah (PSG)

Timo Stavitski (Caen)

Bryan Mbeumo (Troyes)

Driss Khalid (Toulouse)

Ignatius Ganago (Nice)

Par Rémi Salvayre