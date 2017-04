0

[#PL] OFFICIEL L'équipe type de la saison 2016-2017 de Premier League !N'Golo Kanté dans le XI pic.twitter.com/Nb0AvZPAe5 — Footballogue (@Footballogue) 20 avril 2017

Une moyenne de 80 kg, des coureurs de marathon et de la finesse technique, voilà à quoi ressemble ce 4-4-2 de folie.L'équipe type de Premier League est à l'image de la saison. Huit joueurs au total jouent à Chelsea ou Tottenham , les deux premiers du championnat. Ensuite c'est Man U Everton et Liverpool qui sont représentés dans cette formation. Trois, un Mancunien et unfiguraient déjà dans cette équipe l'année passée (Alli, Rose, Kane, De Gea et Kanté).Surprise : Alexis Sánchez n'est pas présent dans l'équipe. Le chilien fait pourtant partie des six nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année.