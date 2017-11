L'équipe type de la semaine internationale

Gianluigi Buffon (Italie) Des adieux et des larmes. Ciao, champion. Cinq Coupes du monde, c’était déjà pas mal.

Benjamin Pavard (France) Inconnu au bataillon il y a encore deux semaines, Benjam’ a rempli sa mission. Il a repondu « préjent » contre le pays de Galles et l’Allemagne.

Andreas Granqvist (Suède) 32 ans, 1,92m et 85 kilos bien tassés. Avec son physique de déménageur, il a recalé tous les Italiens de sa surface. Le capitaine suédois porte aussi bien son nom que le brassard, pas besoin de rappeler Zlatan.

Mehdi Benatia (Maroc) Homme du match de la rencontre décisive face à la Côte d’Ivoire, le défenseur de la Juve sera l’homme fort du Maroc l’été prochain en Russie. Merci Hervé Renard de l’avoir convaincu de réintégrer la sélection.

Ricardo Rodríguez (Suisse) Buteur sur penalty à l’aller, sauveur dans les derniers instants au retour, Ricardo Rodríguez a dégoûté l’Irlande du Nord à lui tout seul. N’en déplaise à Mme Evans, grossier personnage.

Besar Halimi (Kosovo) Le jeune espoir de Brøndby a offert la deuxième victoire du Kosovo en match amical depuis sa reconnaissance par la FIFA en 2016. Un caramel qui fouette les filets au bout d’un scénario de dingue face à la Lettonie. Héros national.

Mile Jedinak (Australie) Un triplé pour se débarrasser du Honduras, et déjà le titre officieux de la plus belle barbe de la Coupe du monde.

Christian Eriksen (Danemark) Du droit, du gauche, c’est que du velours dans les pompes du prince danois.

Opa Nguette (Sénégal) Le coup d’œil du Lion pour claquer un lob de 30 mètres en pivot. De la lanterne rouge de Ligue 1 à la Coupe du monde, il n’y a qu’un pas pour le Messin.

Romelu Lukaku (Belgique) Quoi ?! Il n’a pas battu le record de pions chez les Diables rouges à cause d’une histoire de règlement pour un nombre de remplacements lors d’un match amical en 2014. À 24 ans, il devrait encore avoir le temps de marquer trois buts pour franchir officiellement la barre des trente pions en sélection.

Anthony Martial (France) Il a souillé Sule avec un crochet dévastateur, fixé Trapp dans les cordes, avant de laisser les gants à Lacazette pour conclure. Anthony attend désormais Deontay Wilder de pied ferme.

Alexandre Lacazette (France) Le doublé qui va bien pour marquer des points dans la dernière ligne droite du Mondial. Il ne lui reste plus qu’à laisser son concurrent cloué sur le banc à Arsenal jusqu’à la fin de la saison pour être dans le XI des Bleus en Russie.

Gerry Armstrong Difficile de rester neutre quand on commente sa sélection nationale... Mais apparemment, l’ancien international nord-irlandais Gerry Armstrong n’a pas vu le même match que tout un chacun lors du barrage retour des Vert et Blanc en Suisse. « L'une des meilleures performances de l’histoire de l’Irlande du Nord à l’extérieur » , selon lui. Un 0-0 avec une occasion, donc.

got a bit bored today so I put together a supercut of gerry armstrong praising northern ireland during the last 20 mins of their heroic 0-0 draw. pic.twitter.com/7YcbOEjR6Y