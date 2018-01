L’équipe type de la semaine

Ce n'est pas le week-end ? Pas grave, les artistes ont quand même répondu présent en cette semaine de football. Pas toujours avec une franche réussite.

0-0 à son entrée. 2-0 à la fin du match. Et ce n’est pas une coïncidence. La volée du Camerounais a d’abord ouvert un score très longtemps bloqué, et son service pour Dimitri Payet a ensuite achevé Strasbourg. Du bon boulot.

Le Nigérian n’avait pas donné de nouvelles depuis un petit moment. Titulaire en FA Cup, l’ex de Manchester City a qualifié les Foxes d’un doublé qui pourrait lui faire du bien. On s’y remet vraiment, Kelechi ?

En balance avec Ferland Mendy dans le onze, le Rhodanien, qui doit sa présence à une composition en 4-3-3 plutôt qu’en 3-4-3, a encore accompli une performance. Avec un but à la clé. C’est la quatrième fois d’affilée qu’il marque dans une rencontre de championnat. Ce qui ne lui était jamais encore arrivé.

220 millions d’euros sur son meuble. L’avocat du joueur le plus cher de la planète a encadré le chèque correspondant à la plus forte transaction footballistique du monde. Et il en est visiblement très fier.

Deux coups de pied arrêtés, deux offrandes de Thomas Mangani, deux coups de casque, un succès et une zone rouge envolée. Il est là, le SCO qu’on aime.

Il devait devenir le nouveau patron de l’arrière-garde girondine. Las, la recrue bordelaise a détruit sa nouvelle team en répondant à la gifle d’Ivan Santini. Carton rouge, penalty et zéro point. Allo, Jérémy ?

Certes, sa présence en seizièmes de finale de l’Open d’Australie n’est pas un exploit. Mais le bonhomme de 32 ans s’est arraché pour calmer les ardeurs du jeune Denis Shapalov et s’imposer dans la douleur alors qu’il était mené 5-2 dans le dernier set (3-6, 6-3, 1-6, 7-6, 7-5). Sa défense tient le coup.

Réussir un super match pendant 85 minutes, puis faire perdre son équipe sur deux boulettes. Check. Le portier de 22 ans n’a plus qu'à rayer ça de la liste.

Soyons concis. Deux passes décisives et un quadruplé pour Neymar, un doublé et une assist pour Ángel Di María, un pion et un péno provoqué pour Edinson Cavani, un pion pour le remplaçant Kylian Mbappé. Le compte est bon.

Gardien

Mike Maignan (Lille) : Réussir un super match pendant 85 minutes, puis faire perdre son équipe sur deux boulettes. Check. Le portier de 22 ans n’a plus qu'à rayer ça de la liste.

Défenseurs

Jo-Wilfried Tsonga (France) : Certes, sa présence en seizièmes de finale de l’Open d’Australie n’est pas un exploit. Mais le bonhomme de 32 ans s’est arraché pour calmer les ardeurs du jeune Denis Shapalov et s’imposer dans la douleur alors qu’il était mené 5-2 dans le dernier set (3-6, 6-3, 1-6, 7-6, 7-5). Sa défense tient le coup.

Paul Baysse (Bordeaux) : Il devait devenir le nouveau patron de l’arrière-garde girondine. Las, la recrue bordelaise a détruit sa nouvelle team en répondant à la gifle d’Ivan Santini. Carton rouge, penalty et zéro point. Allo, Jérémy ?

Romain Thomas (Angers) : Deux coups de pied arrêtés, deux offrandes de Thomas Mangani, deux coups de casque, un succès et une zone rouge envolée. Il est là, le SCO qu’on aime.

Édouard Philippe (LREM) : Soutien de la Zone À Défendre. Côté gauche, donc. Pour combien de temps ?

Milieux de terrain

Marcos Motta (Neymar) : 220 millions d’euros sur son meuble. L’avocat du joueur le plus cher de la planète a encadré le chèque correspondant à la plus forte transaction footballistique du monde. Et il en est visiblement très fier.

Ronaldinho (Brésil) : Pincement au cœur. Larmes. Souvenirs. « Il arrête. C'est fini » , a déclaré son frangin. Ronnie court toujours dans les esprits.

Nabil Fekir (Lyon) : En balance avec Ferland Mendy dans le onze, le Rhodanien, qui doit sa présence à une composition en 4-3-3 plutôt qu’en 3-4-3, a encore accompli une performance. Avec un but à la clé. C’est la quatrième fois d’affilée qu’il marque dans une rencontre de championnat. Ce qui ne lui était jamais encore arrivé.

Attaquants

Walter Musona (Polokwane City) : Le coup franc de la semaine nous vient tout droit d’Afrique du Sud. Pas besoin de réfléchir. À noter que dans un autre style, Jordan Ayew s’est également fait plaisir.

Vidéo

Kelechi Iheanacho (Leicester) : Le Nigérian n’avait pas donné de nouvelles depuis un petit moment. Titulaire en FA Cup, l’ex de Manchester City a qualifié les Foxes d’un doublé qui pourrait lui faire du bien. On s’y remet vraiment, Kelechi ?

Clinton Njie (Olympique de Marseille) : 0-0 à son entrée. 2-0 à la fin du match. Et ce n’est pas une coïncidence. La volée du Camerounais a d’abord ouvert un score très longtemps bloqué, et son service pour Dimitri Payet a ensuite achevé Strasbourg. Du bon boulot.

Remplaçants

Pascal Dupraz (Toulouse) : « C'était vraiment la commedia dell'arte ce soir. Les Nantais, qui sont pourtant extrêmement solides défensivement, très difficiles à bouger, semblent fragiles. Mais la fragilité dure 2-3 minutes. » Pas content, le Dupraz.

Michel Preud'homme (Bordeaux ?) : Il y a quelques heures, nombreux étaient ceux qui ne le connaissaient pas en France. C’est désormais réparé. Sans rien faire.

Alexandre Oukidja (Strasbourg) : Comment le gardien alsacien s’est-il broyé le genou ? En mordant dans une humiliante feinte de frappe de Payet. Un mouchoir, vite.

L’attaque parisienne (PSG) : Soyons concis. Deux passes décisives et un quadruplé pour Neymar, un doublé et une assist pour Ángel Di María, un pion et un péno provoqué pour Edinson Cavani, un pion pour le remplaçant Kylian Mbappé. Le compte est bon.

Mario Balotelli (Nice) : 27. C’est le nombre de réalisations inscrites par l’Italien avec les Aiglons en 38 rencontres. Soit le même chiffre que son record atteint avec Milan... en 63 parties. La maturité du buteur.

Par Florian Cadu