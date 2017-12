L'équipe type Captain Tsubasa

Attaquant: Kojiro Hyuga

format de vidéo non compatible avec votre navigateur ou votre configuration.

Suite

Dans, le type le plus charismatique et le plus populaire de la saga est indéniablement le principal antagoniste du personnage qui donne son nom au manga. Avec son torse bombé et ses manches relevées jusqu’aux épaules, avec son «» capable de crever les filets et de transpercer des vagues, avec son mauvais caractère et sa détermination en acier trempé, Hyuga est indiscutablement l’un des persos clés du manga – et fait immanquablement penser à Zlatan tel qu’on le connaît aujourd’hui. Le mec est un bosseur invétéré, il passe son temps à travailler de nouvelles techniques pour tirer encore plus fort – parce qu’apparemment, un tir capable de défoncer un mur de briques, ça ne suffit pas à marquer des buts – et après son, il finit par mettre au point le «» , l’un des tirs les plus puissants de la série. Après son explosion au Japon, Hyuga signe à la Juventus pour jouer aux côtés de Zedane (oui, oui), mais finit par être prêté en Serie C, à la Reggiana. Oui, ce personnage ultra, échoue en 3e division...