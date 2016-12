L'équipe des révélations de l'année en Champions League

0

L'avenir est bleu.En attendant l'équipe de l'année de la FIFA qui sera officialisée en janvier prochain, l'UEFA a présenté son onze des révélations de la Ligue des Champions en 2016.Cocorico ! Parmi eux, quatre français : Alphonse Areola Thomas Lemar et Ousmane Dembélé. Auteur d'un parcours quasi parfait lors des phases de groupes (quatre victoires, deux nuls), le Borussia Dortmund est l'équipe avec le plus de joueurs représentés (trois). Puisqu'en plus de Dembélé, Christian Pulisic et Raphaël Guerreiro font partie du onze. Au milieu, l'UEFA a décidé de valoriser les rentrées de Renato Sanches ainsi que l'excellent travail de Joshua Kimmich Quant à l'entraîneur, sans surprise, il s'agit de Zinedine Zidane qui pour sa première expérience à la tête d'une équipe A a soulevé la coupe aux grandes oreilles avec le Real.Le reste de l'équipe: