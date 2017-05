L'envol de Flotov

Ce dimanche après-midi, l'OM a roulé sur Caen, grâce à un Florian Thauvin exceptionnel. Comme à chaque fois que Flotov est en forme, Marseille l'est aussi. Car l'ancien Bastiais a réellement passé un cap, et est désormais LE joueur indispensable de son équipe.

Le franchise player de l'OM

Arrivé à maturité

Par Kevin Charnay

Il glisse, il glisse. Il ne s'arrête pas de glisser. Même s'il est sur ses genoux, il parvient à garder le buste bien droit, la tête bien haute, la main bien posée sur le front comme pour faire un salut militaire. C'est que Florian Thauvin a largement accompli son devoir. Alors il attend que le parcage marseillais lui dise «» . On joue la 89minute, et l'ailier marseillais vient de réceptionner parfaitement une ouverture de Morgan Sanson, son ancien camarade du centre de pré-formation de Châteauroux. Après son contrôle parfait, il ajuste tranquillement Rémi Vercoutre d'un plat du pied gauche dans le petit filet opposé. L'OM mène 5-1 contre le Stade Malherbe, et Flotov vient de tromper le gardien caennais pour la troisième fois du match, après avoir offert une passe décisive à Maxime Lopez. Ce dimanche après-midi, pour le compte de la 35journée, le Marseillais a sûrement délivré la meilleure partition de sa saison. Juste après la nomination des trophées UNFP, comme pour se rappeler au bon souvenir de la Ligue 1.Qu'on se le dise, et ça ne fait aucun doute, Florian Thauvin est en train de réussir la meilleure saison de sa carrière, à 24 ans. Et surtout, pour la première fois depuis sa demi-saison exceptionnelle à Bastia, il est le meilleur joueur de son équipe. Indispensable, il a pris part à l'intégralité des matchs de Ligue 1 avec l'OM, pour un bilan comptable remarquable de quinze buts et sept passes décisives. Au-delà des chiffres, Flotov' est le détonateur de cette équipe marseillaise, pas encore assez constante collectivement et souvent tributaire des exploits individuels de ses atouts offensifs. Et dans ce rôle-là, l'ancien Bastiais excelle comme personne. Moins individualiste qu'avant mais toujours aussi prompt à prendre des risques et dribbler pour faire la différence, Thauvin est en pleine confiance. À son aise à Marseille, là où il a fait le forcing pour revenir malgré des offres plus intéressantes, Thauvin s'est finalement imposé comme un, le joueur symbole de cet OM qui tente, lui aussi, de s'offrir une renaissance.Pourtant, malgré son regain de forme incontestable cette année et un état d'esprit irréprochable pour effacer l'image de petit con qu'il s'était coller sur le front à Lille, nombreux encore sont les sceptiques. Il n'y a qu'à voir le nombre d'observateurs qui sont tombés sur Didier Deschamps quand le sélectionneur l'a appelé en équipe de France pour le récompenser. Or, Flotov' mérite amplement d'avoir sa chance au niveau international. Boycotté par l'UNFP qui a préféré nommé Alexandre Lacazette Bernardo Silva, Edinson Cavani et Marco Verratti en tant que «» , Florian Thauvin n'aurait pas fait tâche au milieu de cette liste, au même titre qu'un Fabinho par exemple. Car comme les quatre joueurs choisis, Flotov fait désormais partie de ceux qui sont capables de porter une équipe et de la faire gagner à lui tout seul. Régulièrement. Mais contrairement à ces quatre-là, il a le mérite de le faire dans une équipe pas encore tout à fait rodée, malgré les doutes de pas mal de détracteurs. Petit Flotov est devenu grand, et ça fait chaud au coeur.