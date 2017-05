L'enveloppe estivale du Milan AC

0

Avec une enveloppe pareille, l' AC Milan va faire fonctionner la Poste. Passé officiellement sous pavillon chinois il y a deux semaines, le Milan AC va avoir une belle enveloppe pour recruter cet été.a dévoilé ce mercredi le montant du budget transfert despour cet été. Le club milanais bénéficiera d'un chèque de 100 à 150 millions d'euros pour recruter. Lesont déjà noué des contacts avec Aubameyang pour un éventuel retour dans au Milan et pourront également, grâce à ce montant, faire prolonger Donnarumma et Suso Un retour du Milan AC de 2007 ? On dit oui.