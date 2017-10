L’entraîneur fait un strip-tease pour motiver ses joueurs

LG

La danse du limousin s'exporte en Norvège Avant un derby d’Oslo crucial pour Vålerenga, au bord de la zone de relégation de la D1 norvégienne, l’entraîneur Ronny Delia a décidé de se mettre intégralement à poil devant ses joueurs, lors de la séance d’avant-match. Le motif justifié par l’ancien technicien du Celtic était de motiver ses troupes, qui avaient visiblement besoin d’un choc psychologique. Les joueurs de Vålerenga sont alors parvenus à remporter un derby étriqué face au SK Brann (2-1), pour se relancer en championnat. Non sans la fierté de Delia., s’explique Ronny Delia pour, un journal norvégien.» , poursuit-il certainement un peu dépité.Vålerenga est désormais dixième au classement et reste sur une nette victoire 3-0 face à Haugesund . Les joueurs n’ont-ils plus envie de voir le corps de leur Apollon de coach ?