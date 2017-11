L'entraîneur du FC Séville souffre d'un cancer de la prostate

AC

On peut difficilement faire plus dramatique, comme électrochoc.Mené 3-0 à la mi-temps par Liverpool, mardi soir, en Ligue des Champions, le FC Séville a finalement arraché un match nul 3-3 dans les arrêts de jeu. Dans ce genre de situations, on parle souvent du discours du coach à la pause. Mais là, Eduardo Berizzo , l'entraîneur sévillan, a carrément franchi une nouvelle limite.A la pause du match, Berizzo a en effet annoncé à ses joueurs qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Une information qui avait déjà été évoquée dans la soirée par les médias espagnols, et qui a donc été confirmée par l'ancien entraîneur du Celta Vigo.L'annonce a eu l'effet escompté, puisque les Sévillans, emmenés par un Ben Yedder en feu, ont remonté trois buts. «» a déclaré le milieu argentin Ever Banega au coup de sifflet final.De nombreux messages de soutiens sur Twitter ont été envoyé par des joueurs et clubs, principalement espagnols, avec le hastag de soutien