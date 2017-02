L'entraîneur de l'Astra polémique à propos de l'arbitrage

0

JD

Une belle histoire de mauvaise foi.Défaits par Genk ce jeudi après un pénible nul à l'aller, les Roumains de l' Astra Giurgiu ont fait les frais de la santé insolente des équipes belges et ont fait leurs adieux à l'Europe en seizièmes de finale.Si le résultat semblait clair sur le terrain, l'entraîneur de l'Astra ne s'est pas privé d'y aller de sa petite polémique inutile. La raison : Marius Sumudica n'a pas apprécié que l'arbitre de la rencontre, M. Gözübüyük et l'entraîneur de Genk, Albert Stuivenberg , soient tous deux de nationalité néerlandaise., déplore Sumudica qui confie que ses joueurs avaient peur» . Et le technicien moldave de s'enfoncer en proposant de «Le pire, c'est que Marius Sumudica conclut en expliquant qu'il ne met pas la défaite de son équipe sur le compte de l'arbitrage : «Avait-il vraiment besoin de repartir comme un mauvais perdant ?