L’entraîneur de Gent veut mettre la VAR « à la poubelle »

LG

Nouvelle polémique autour de la VAR en Belgique Défait sur le terrain de Charleroi (2-1), le KAA Gent aurait pu bénéficier de deux penalties, pour un accrochage de l’attaquant, Yuya Kubo , dans la surface en début de match, et une main du milieu des Zèbres, Amara Baby , dans les arrêts de jeu de la seconde période. Si l’arbitre de la rencontre, Sébastien Delferière, a décidé à chaque fois d’utiliser l’assistance vidéo, il n’a, en revanche, pas accordé quoi que ce soit à l’actuel douzième de Jupiler Pro League. Ce qui n’a pas plus à l’entraîneur de Gent, Yves Vanderhaeghe., fulmine-t-il en fin de match.À noter que Charleroi aurait également pu bénéficier d’un pénalty au bout de vingt minutes de jeu, lorsque le défenseur du second de Jupiler Pro League, Dorian Dessoleil , a subi un tirage de maillot volontaire.