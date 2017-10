L’entraîneur d’Ipswich pète un câble en conférence de presse

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qui dit Halloween dit chasse aux sorcières.En décrochant une victoire laborieuse face à Burton samedi, grâce à un but tardif de l’entrant Bersant Celina (score final 1-2), Ipswich Town s’est fait peur et n’a pas convaincu dans le jeu. Alors, l’entraîneur de l’actuel dixième de Championship, Mick McCarthy , n’a pas tourné autour du pot et a balancé ses quatre vérités en conférence d’après-match.Le sulfureux McCarthy est également revenu sur la performance de son sauveur, Celina, dont le nom était scandé par les fans avant son entrée en jeu. Et ce, malgré les vélléités de départ de l’attaquant de 21 ans, dont le contrat expire en janvier prochain, et qui avait posté il y a peu un énigmatique «» sur les réseaux sociaux., fulmine McCarthy.Oui, comme ça, c'est clair.