L'entraîneur d'Antalyaspor prend la porte

LG

C’est déjà fini pour le coach d’Antalyaspor, Riza Calimbay.Alors que le club turc avait frôlé une qualification européenne la saison dernière, le début de la nouvelle est un peu pâlot. Seizième au classement et toujours sans victoire, Antalyaspor n’y arrive pas, malgré un mercato ronflant et les arrivées de William Vainqueur Johan Djourou et Samir Nasri entre autres.Après la défaite face au Kayserispor ce week-end (2-0), Riza Calimbay avait notamment pointé du doigt les mauvaises relations qu’il entretenait avec Samuel Eto’o, le capitaine. Son éviction a été officialisée par un communiqué, qui précise que le départ de l’entraîneur s’est fait «» . Samuel Eto’o, Samir Nasri Jérémy Ménez ... Et c’est pourtant le coach qui a été démis de ses fonctions.