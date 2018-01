L'entraineur de Burnley grand fan de vers

1

LMC

En costume ou en survêtement, chaque entraîneur a ses habitudes.Pendant que certains préfèrent évacuer leur stress avec un chewing-gum, d'autres ont des goûts bien plus particulier. Septième de Premier League et à cinq points d' Arsenal , l'entraineur de Burnley Sean Dyche a trouvé sa potion magique. Soren Andersen a joué avec Sean Dyche en 1998 et a révélé d'où lui venait cette voix si particulière:» , a t-il raconté.Chacun ses goûts...