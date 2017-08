L'énorme raté de Van Wolfswinkel

Basel forması giyen Ricky van Wolfswinkel'in Grasshoppers maçının son dakikalarında kaçırdığı gol pic.twitter.com/3xiwh8NNxq — Bilyoner.com (@Bilyoner) 11 août 2017

Rickyki.Opposé au Grasshopper Zurich pour le compte de la quatrième journée du championnat suisse, le FC Bâle a glané un succès précieux (3-2), grâce notamment à un doublé de Ricky Van Wolfswinkel, sa nouvelle recrue . Arrivé à Bâle cet été, l'international néerlandais aurait pu repartir avec le ballon, mais il a préféré s'assurer une place dans les zappings de fin de saison en signant ce qui sera à coup sûr un des plus gros ratés de l'année.Tout seul, à un mettre d'un but vide après un bon service de son coéquipier, Ricky est parvenu à mettre le ballon au dessus du but. Une performance qui nous rappelle son passage mitigé à Saint-Étienne.