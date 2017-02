L'énorme boulette du gardien de La Gantoise

0

Lovre Kalinić, AÀ Gent's goalkeeper, with a costly error. Gent are facing Spurs in the EL on Thursday. #thfc #coyspic.twitter.com/dANhGQX4pi — Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) 12 février 2017

À croire que le championnat belge fait exprès d'être abonné à la rubrique du but-gag de la semaine.Dans le cadre de la vingt-sixième journée de Jupiler Pro League, les Buffalos de La Gantoise recevaient les Pandas d'Eupen. Un match du ventre mou qui a montré la méforme actuelle des Flamands, à mille lieues de leurs performances de la saison passée.Alors que l'on se dirigeait vers un triste 0-0, la rencontre a basculé à la toute fin du temps additionnel. Interminable, le mot est faible, puisque l'arbitre a annoncé pas moins de sept minutes supplémentaires. Et c'est à trente secondes du coup de sifflet final que le gardien gantois, Lovre Kalinić, choisit de magnifiquement rater son dégagement sur une passe eupenoise et de laisser la balle rouler vers le flanc droit de sa surface. Une occasion que l'attaquant Eric Ocansey, a superbement géré, offrant ainsi les trois points à son équipe qui en avait plus que besoin dans la lutte pour le maintien.Pas le meilleur résultat avant d'affronter Tottenham jeudi prochain en Ligue Europa.