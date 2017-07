L'énorme boulette de la gardienne danoise

Il commence bien cet Allemagne-Danemark 🙈 pic.twitter.com/stmE2Ul19v — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 30 juillet 2017

La concurrence fait rage.Alors qu'on aurait pu croire que la plus grosse boulette de cet Euro féminin était l'oeuvre de la Suisse Gaëlle Thalmann lors du match contre la France, cette dernière a été largement battue par Stina Lykke Petersen, la gardienne danoise. Lors du quart de finale qui se joue ce dimanche entre l'Allemagne et le Danemark, Thalmann s'est emmêlée les pinceaux sur une frappe d'Isabel Kerschowski (la première de la rencontre) et a propulsé le ballon dans ses propres cages.Une erreur qui coûte très cher puisque les Danoises sont menées 1-0 à la mi-temps de ce quart de finale de l'Euro. Aïe aïe aïe...