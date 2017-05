L'ennui emmène Huddersfield en Premier League

La fête devait être totale en ce jour de Spring Bank holiday, en Angleterre. Huddersfield Town et Reading devaient profiter de cette magnifique antre qu'est Wembley pour se sublimer. Que dalle. Il a finalement fallu aller chercher les tirs au but pour qu'une équipe prenne le "dessus" sur l'autre. À ce petit jeu, c'est Huddersfield qui a été plus fort.

Zéro tir cadré

Trois tirs cadrés

Trente minutes d'ennui supplémentaires puis la loterie

Par Emilien Hofman

Huddersfield Town 0-0 (4-3, tab) ReadingCertains ont évoqué «» . Il faut dire que si les chiffres diffusés par plusieurs agences de presse s'avèrent corrects, une montée mal assumée pour Huddersfield Town ou Reading en Premier League (un yoyo, quoi) rapporterait aux caisses du trésorier une somme avoisinant les 200 millions d'euros. Du coup, inutile de préciser qu'il y a quand même un coup à jouer pour les- qui attendent ce moment depuis 2013 - et le petit poucet Huddersfield, absent de l'élite anglaise depuis 45 ans. En cherchant (un peu) plus loin, ce duel prend une toute autre saveur en opposant deux coachs aux profils aussi passionnants qu'antinomiques. D'un côté, la gueule "plus glabre que ça tu meurs" de Jaap Stam, ancien bison mancunien que beaucoup de fans retrouveraient avec grand plaisir en Premier League. De l'autre, celle - beaucoup plus classe - de David Wagner , ancien pro américain vaguement international et surtout grand pote de Jurgen Klopp, qui donne envie d'être connu. En gros, deux clubs plutôt chouettes, avec de chouettes coachs et une histoire à écrire. Dommage que le match n'ait pas été au niveau…Sensation de l'année d'un Championship qu'il a dominé pendant quelques journées, Huddersfield Town prend les commandes dès le début du match. Mais Michael Hefele (5) et Isaiah Brown (10) se relaient au loupé, celui du second méritant d'ailleurs sa place au milieu d'une vieille vidéosur fond de techno. Grabban répond par une frappe enroulée à l'entrée de la surface (11) et c'est à peu près tout pour les occasions. Le reste du temps, les 22 gaillards s'appliquent surtout à respecter leurs positions et à s'envoyer par moments des taquets pour bien montrer qu'ils en ont dans le froc pour assurer ce genre d'événement. Après une demi-période de possession Terriers, ce sont les Royals de Jaap Stam qui s'offrent les stats. Et à propos de chiffres, en étant jauni dès la 17minute de jeu, Yann Kermorgant est devenu le premier joueur français averti lors de la finale des play-offs de Championship depuis Youl Mawéné en 2005 avec Preston North End - pour vous dire à quel point la rencontre de ce jour passionne... John Swift fait croire à tout le monde que la rencontre va exploser dès le retour des vestiaires avec une frappe en demi-volée contrée par Ward (47). Mais c'est de la vaste blague : il faut ensuite en effet presque attendre l'heure de jeu pour voir Grabban se créer un semblant d'occasion en envoyant un ballon en profondeur au point de corner (57). L'air de rien, même si Reading n'en est pas au point de pousser bobone dans les orties, Huddersfield commence à sentir le poids de sa saison à 54 rencontres. Dans les dix dernières minutes, Reading accélère donc un coup, mais le danger se résume à un contrôle de la cuisse de Kermorgant au point de pénalty... et dos au but. La dernière frappe à retenir de John Swift passe à côté (90+7), bonjour les prolongations !Chiantes à souhait, les prolongations n'auront servi qu'à une chose : servir d'argument supplémentaire pour les partisans de la suppression de cette demi-heure supplémentaire qui aura rarement semblé si longue dans l'histoire du foot anglais. Bien entendu, les tirs au but constituent le meilleur moment de la rencontre. Alors que Reading prend l'ascendant suite au loupé de Hefele, Moore canonne au dessus et Obita est contré par Ward. Huddersfield verra Anfield. Wagner son pote Klopp.