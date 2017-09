L'énigme Özil

OZIL DEBATEOverrated or underappreciated? Feature here: https://t.co/gsyiDSA81R pic.twitter.com/6z9yhiu2CY — Sky Sports PL (@SkySportsPL) 13 septembre 2017

Indiscutable mais décevant, Mesut Özil cristallise louanges et critiques.Trop suffisant, nonchalant, élégant... Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur le milieu turc ? Ce mercredi,dresse le bilan du joueur depuis son arrivée chez lesà l'été 2013. Des chiffres qui montrent bien à quel point le joueur est indispensable à la formation d' Arsène Wenger , de même qu'il est tout autant décevant.» , répondait-il aux critiques qui lui étaient adressées en fin de saison dernière. Une analyse qui fait écho à celle de son entraîneur, Arsène Wenger : «» .Les critiques à l'égard de l'allemand sont-elles fondées ?Il est le meilleur passeur de Premier League depuis son arrivée en Angleterre (42 passes décisives), le joueur qui provoque le plus d'actions dangereuses (52) et celui qui crée le plus d'occasions (407). Pour un numéro 10, des stats plus qu'honorables. Cela étant dit, la Premier League est avant tout un championnat intense et physique. Alors tient-il le rythme ? Des, il est le second joueur qui a la plus couru la saison dernière derrière Nacho Monreal . Et le quatrième joueur à effectuer le plus de sprints derrière Monreal, Sanchez et Bellerin. Un bilan tout à son honneur, d'autant qu'il est le troisième joueur le plus utilisé par Wenger derrière Koscielny et Sanchez.Özil est décisif, Özil est véloce. Pourtant, force est de constater qu'il n'est pas le même joueur lorsqu'il s'agit de prendre ses responsabilités. Sur 31 rencontres disputées face aux membres du(Chelsea, United, City, Tottenham et Liverpool), il n'a été décisif qu'à treize reprises et son équipe ne s'est imposé que 16% des fois. Des résultats insuffisants pour un joueur dont on attend qu'il fasse passer un pallier à son équipe.À 28 ans, Némo peut-il encore être le sauveur que lesattendent ? Cette saison pourrait être sa dernière chance de le prouver.