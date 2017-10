L’énigme Jardim

Contre le Beşiktaş Istanbul, Leonardo Jardim a confirmé que son effectif était moins fort que l'an passé, qu'il n'était pas en forme et qu'il avait plus de mal à le gérer. La faute à qui ? À quoi ? Tentative d’explications.

La crise sur le gâteau ?

Le test caennais

Par Antoine Donnarieix, au stade Louis-II

Le regard est fermé, la tête ressemble à une belle gueule de bois. Leonardo Jardim le sait comme son front plissé le laisse transparaître, son AS Monaco tire la tronche depuis la fin septembre. La raison ? Trois défaites et un match nul toutes compétitions confondues. Une panne en Ligue 1 comme en Ligue des champions, qui laisse songeur sur l’état de forme actuel de Monaco, à commencer par son entraîneur. Hier, Jardim parlait d’un «» traversé actuellement par le club de la Principauté. L’occasion d’approfondir le sujet avec le coach lusitanien : «» Forcément, après avoir séduit tout l’Hexagone, Jardim interroge. Et ce n’est pas la première fois que cela arrive.Après un mois de septembre 2015 compliqué, le Portugais est dans l’œil du cyclone. Son équipe se retrouve critiquée de toute part, et la vente d’ Anthony Martial pour 80 millions d’euros à Manchester United laisse le club orphelin d’un numéro neuf. Aujourd’hui, c’est pourtant le numéro neuf qui constitue la seule réelle satisfaction monégasque. Radamel Falcao s’est encore illustré avec un but, maiss’est juste contenté des miettes données par ses coéquipiers. La faute à un 4-2-3-1 douteux où Tielemans a ramé dans un rôle de n°10. «, explique Jardim.» La vérité, c'est que si Tielemans a quitté le terrain prématurément, c'est que face au Besiktas , il n'a jamais oeuvré autrement que comme milieu inoffensif.Renouveler l’expérience déjà douteuse du déplacement en Allemagne était osé, mais Jardim s’est planté. Et culture de l’excellence oblige, sa période compliquée sur le banc monégasque laisse désormais peu de place à l’échec. Comme en témoigne le match nul arraché par Montpellier avant la trêve internationale (1-1) ou le doublé de Nabil Fekir fatal au club vendredi dernier (3-2), Monaco est en train de perdre une donnée essentielle à la réussite : la faim de victoires. Même si Jardim préfère botter en touche quand le mot «» est évoqué : «Toujours est-il que quand on aspire à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, cela fait forcément tâche. Qui plus est dans un groupe composé du Besiktas , Porto et Leipzig, autrement dit trois écuries que l' ASM doit être capable d'apprivoiser en dépit de la vague de départs de cet été. «» Contre Caen samedi après-midi, Leonardo Jardim ne pourra plus se cacher.