Higuaín, l'enfer en retour

Le San Paolo lui avait promis une vague incessante de sifflets, d'insultes et de malédictions. Pour son retour à Naples, Gonzalo Higuaín devait vivre l'enfer. Pourtant, hier soir, en demi-finale retour de Coppa Italia, c'est l'Argentin qui a anéanti les espoirs des tifosi napolitains, en plantant deux buts splendides. Le tout en réglant ses comptes avec un certain Aurelio De Laurentiis. La vengeance est un plat qui se mange froid.

2k

De Laurentiis, le pyromane

Retour de flammes

Par Adrien Candau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Son visage est crispé et ses yeux lancent des étincelles. Face à lui, le San Paolo, qui hurle comme un seul homme pour l'accabler d'à peu près toutes les insultes qui composent le dialecte napolitain. Gonzalo Higuaín vient d'inscrire le premier but de la demi-finale retour qui oppose sa Juventus à son ex napolitaine, et son regard est tourné vers une tribune. Et plus précisément vers un homme : Aurelio De Laurentiis . Les lèvres de Gonzalo dessinent trois mots : «» ( «» en VF). Un geste en forme d'ultime revanche pour l'Argentin, pour qui, outre son départ, De Laurentiis a largement participé à attiser la haine desnapolitains à son encontre.Un ressentiment qui ne repose pas que sur du vide. Higuaín n'a cessé de le répéter : son refus de prolonger avec Naples et son départ pour la Juve ont été largement motivés par les désaccords de taille qui l'ont opposé à son président d'alors. Auquel il reproche notamment de ne pas lui offrir suffisamment de garanties sportives pour lui permettre de prolonger l'aventure avec les. «(en février 2016, ndlr)» , expliquait ainsi le frère d'Higuaín, Nicolas, à l'été 2016. Une version démentie par De Laurentiis, qui n'a depuis cessé d'incendier son ancien buteur dans les médias. En témoigne sa dernière sortie début mars . De quoi entretenir les flammes de la haine des supporters napolitains, qui considèrent Higuaín comme un Judas en puissance, auquel ils promettent l'enfer sur terre à chaque fois qu'il foulera la pelouse du San Paolo sous le maillotMalheureusement pour Aurelio De Laurentiis Gonzalo Higuaín est un survivant. Un mec qui est revenu d'entre les morts après son raté monumental en finale de Coupe du monde et les critiques incessantes sur son prétendu mental en carton pâte. Un mec qui s'est imposé comme un attaquant digne du gratin mondial. Alors, ce mercredi soir, Pipita a rendu la monnaie de sa pièce à son ex-président. D'abord en inventant un but d'une finesse technique rare : bien servi par Sturaro, l'Argentin arme un amour de frappe au ras du poteau, qui laisse Reina complètement impuissant. Touché. Puis en plantant une frappe du droit en pleine lulu, après un service impeccable de Juan Cuadrado . Coulé. Le Napoli l'emportera bien trois buts à deux, mais grâce à sonargentin, la Juve s'assure assez sereinement sa place pour la finale de la Coppa Italia . Et si, en participant à faire grossir le ressentiment anti-Higuaín à Naples , De Laurentiis lui avait paradoxalement permis de trouver les ressources nécessaires pour tourner définitivement la page de sa romance avec le Napoli ? Cette soirée a un gout de réponse. Promettez-lui l'enfer, Gonzalo vous mettra le feu. Ça tombe bien, mardi prochain, c'est le Barça qui se déplace au Juventus Stadium. Avec un Higuaín aussi chaud que revanchard, la Vieille Dame vendra chèrement sa peau fripée. Frissons en perspective.