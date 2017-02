L'enfer de Quagliarella

3

Un but en guise de thérapie.Ce dimanche, Fabio Quagliarella a offert le match nul (1-1) à la Sampdoria en plantant son cinquième pion de la saison. Pourtant, au coup de sifflet final, le joueur a préféré s'attarder sur le calvaire qu'il vit depuis six ans, plutôt que sur ce but salvateur pour son équipe.Pour bien comprendre, il faut revenir en 2010, date de son transfert du Napoli à la Juventus . À l'époque, le départ de l'Italien suscite l'incompréhension et l'amertume des. Mais en réalité, à Naples , Quagliarella vivait un véritable enfer : un ancien policier le menaçait de rendre public des faux documents censés prouver ses liens avec la Camorra.Dans un premier temps, le maître chanteur a envoyé des lettres à sa famille, avant de contacter son club. Des menaces qui poussent le joueur à chercher un nouveau point de chute. «» , a expliqué l'attaquant au bord des larmes.À la suite d'une longue procédure, le policier a été condamné, la semaine dernière, a une peine de quatre ans et huit mois de prison. «, retrace le joueur au micro de Sky Italia » Un sentiment de mal-être qui a été amplifié par l'interdiction d'en parler publiquement pendant toute la période de l'instruction.Libéré de ce poids, l'attaquant sera d'autant plus vif, le week-end prochain, sur la pelouse de Palerme