Le PSG accroché par Guingamp

Bousculé par une brillante équipe de Guingamp, Paris ne gagnera pas tous ses matchs à domicile cette saison en L1. Mais grâce à une erreur d'arbitrage et un sursaut d'orgueil, le PSG peut encore espérer atteindre les 100 points.

201

Le PSG étouffé par Guingamp

Grenier enfonce Paris, Cavani le ressort du trou

PSG (4-3-3) : Areola- Kurzawa, Kimpembe, Thiago Silva (cap), Dani Alves-Draxler (Pastore, 51e), Thiago Motta, Lo Celso-Mbappé, Cavani, Di María (Meunier, 64e). Entraîneur : Unai Emery



Guingamp (4-2-3-1) : Johnsson- Ikoko, Sorbon, Kerbrat (Phiri, 81e), Eboa Eboa-Blas (Rebocho, 85e), Didot-Thuram, Grenier, Benezet-Briand (cap) (Diallo, 89e). Entraîneur : Antoine Kombouaré

Déjà champion, en course pour le triplé, Paris se motive comme il peut, alors qu' Unai Emery a déjà son destin scellé, loin de Paris. Pour le coach espagnol, il y a encore moyen de soigner son CV : aller chercher les 100 points en Ligue 1 et finir la saison avec 19 victoires en 19 matchs à la maison. À l'heure d'aborder ce double challenge, ses hommes se sont mis un handicap en étant hors sujet pendant une heure de jeu. Avant de se réveiller et d'aller en claquer deux. Histoire de sauver l'objectif des 100 points, que Paris pourra atteindre s'il gagne ses trois derniers matchs, contre Amiens Rennes et Caen . Quant aux 19 victoires à la maison, en revanche, il faudra repasser la saison prochaine.Une passe lumineuse pour Ángel Di María, finalement contrôlée par Christophe Kerbrat (31), une frappe du gauche nettement hors cadre quelques minutes plus tard et une tête piquée mal maîtrisée sur un corner où la défense de Guingamp s'est trouée (43) : de manière assez timide, Layvin Kurzawa a été l'élément parisien le plus dangereux pendant les quarante-cinq premières minutes. Il faut dire que le reste de son équipe a été particulièrement atone face à l'En Avant, bien décidé à presser haut et bousculer le champion de France . À tel point que ce sont les hommes d'Antoine Kombouaré qui s'offrent les meilleures opportunités : Nicolas Benezet oblige Thiago Silva à sauver sur la ligne (22), Étienne Didot touche le poteau (29), sans compter une multitude de frappes, cadrées ou non. Avec une conclusion logique à quelques secondes de la pause : un mauvais renvoi de la tête d' Edinson Cavani , présent en défense, mais peu visible en attaque, et une reprise limpide du gauche de Ludovic Blas Alphonse Areola , mystifié, ne peut que constater les dégâts, alors qu' Unai Emery enrage dans sa zone technique, avec probablement plein de choses à dire à ses joueurs pendant la pause.La seconde période ne débute pas forcément mieux : Cavani envoie un coup franc largement à côté (48), quand Guingamp parvient encore à s'incruster dans la surface parisienne avec Jimmy Briand ou Marcus Thuram (52). Paris déjoue, et les Bretons tentent donc logiquement d'enfoncer le clou jusqu'à l'heure de jeu. Avec l'entrée de Javier Pastore , à la place d'un Julian Draxler très discret, le PSG met un peu plus de pression sur le but de Johnsson. Mais Pastore – face à Johnsson – ou Kylian Mbappé – qui bute sur la défense bretonne – n'arrivent pas à remettre leur équipe dans le match. L'ambition de faire le grand chelem à la maison en prend un coup à vingt minutes de la fin, quand Clément Grenier va gratter le ballon dans les pieds de Giovani Lo Celso . À la fin de la séquence, c'est Jimmy Briand qui met le ballon entre les jambes d'Areola (68). Il faut ensuite une erreur d'arbitrage pour remettre Paris dans le match : Briand tacle Lo Celso juste devant la surface, mais l'arbitre offre un penalty (74) que Cavani ne se prive pas de transformer – histoire de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1 (76). Forcément, une fois remis dans la bonne direction, le PSG redevient un rouleau compresseur et plante le second but six minutes plus tard, encore par, qui conclut de la tête sur un centre en première intention de Thomas Meunier (82). Fissurée de partout, la défense de Guingamp tient comme elle peut. Et à défaut d'empêcher Paris de pouvoir rêver des 100 points, l'En Avant aura au moins fait des heureux à Saint-Étienne, qui va rester une année de plus le dernier club à avoir gagné tous ses matchs à domicile sur une saison. C'était en 1974-1975.