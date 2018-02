L’embellie du Real se poursuit

242

Leganés (4-2-3-1) : Cuellar - Tito, Bustinza, Siovas (Mantovani, 45e), Rico - Gabriel, Gumbau (Pérez, 45e) - El Zhar, Eraso, Omar (Amrabat, 72e) - Beauvue. Entraîneur : Asier Garitano.



Real Madrid (4-2-3-1 ) : Casilla - Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Hernandez - Kovačić (Ceballos, 90e), Casemiro - Vázquez, Isco (Llorente, 87e), Asensio - Benzema (Bale, 76e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Des semaines qu’il l’attend. Et enfin, il la tient.Grâce à son succès sans coup férir sur la pelouse du voisin lilliputien de Leganés , le Real Madrid reprend la troisième place de la Liga à Valence. Au-delà des trois points acquis, les protégés de Zidane réaffirment leur amélioration des derniers jours.Mais comme lors de leurs sorties précédentes, les Madrilènes concèdent l’ouverture du score. Pour ce, il suffit à Leganés de se procurer un corner, de batailler sur le second ballon, et à Bustinza de mettre sa tête en opposition au dégagement d'Hernandez sur sa ligne. Ficelle. Le Real doit donc courir après le score. Ce qui, étrangement, lui réussit ces derniers temps, à l’instar des duels face au PSG ou au Betis . Reprenant le contrôle du cuir, il se remet les idées en place et ne cogite pas. En grande partie grâce à cette pile de Vá zquez, insaisissable pour la défense adverse, et qui trouve les filets de Leganés. Mieux encore : sur une offensive lancée par Benzema relayée par Vázquez et conclue par Casemiro au point de penalty, le Real prend l’avantage à la demi-heure de jeu.S’ensuit alors une rencontre contrôlée par le Real Madrid qui, entre ses remplaçants de luxe et ses titulaires habituels, ne se jette pas vers l’avant, sans doute conscient de ses lacunes défensives. C’est en usant, au gré des minutes, la seconde meilleure forteresse d’ Espagne qu’il prend même le large sur le gong. Kovačić pénètre dans la surface, perfore ses vis-à-vis, et est fauché dans la surface. Cristiano Ronaldo préservé, Sergio Ramos se charge de transformer la peine capitale en 3-1 définitif. Trois, comme la position des Madrilènes.