L'éléphant Barry

De Boubacar Barry Copa, on connaît surtout son quart d’heure warholien en finale de la dernière Coupe d'Afrique des nations. S'il a désormais rejoint le cimetière des éléphants, derrière le héros du peuple ivoirien se cache surtout un incroyable destin, des faubourgs d'Abidjan aux pelouses de Jupiler League. Entre manque de talent et travail acharné, une seule vérité : cela aurait pu se jouer à un bus près.

Promotion dorée

Débuts ratés

Histoire belge

La revanche du bouc émissaire

Par Christophe Gleizes et Émilien Hofman

Au moment où sa frappe s'est figée sans bruit dans la lucarne de Braimah, le gardien ghanéen, le monde de Boubacar Barry Copa a basculé. Vingt-trois ans après, la Côte d'Ivoire renouait avec le succès en Coupe d'Afrique, au terme d'une finale homérique conclue aux penaltys. Grâce à lui, le pestiféré. C'était si beau pour être vrai qu'il n'a pas su retenir ses larmes au moment de s'expliquer. «» a-t-il expliqué entre deux sanglots face aux caméras : «» Plus que nulle autre, l'histoire de Boubacar Barry Copa est en effet l'histoire d'un gamin sans réel talent qui a beaucoup bossé pour réaliser sa destinée. Au bout de son chemin, il a trouvé l'éternité.» , souligne d'entrée Hervé Renard , le sélectionneur ivoirien : «» Avant même le moment fatidique, Boubacar avait déjà craqué pas mal de fois. Comme en ce jour de mai 2007, quand il a annoncé aux supporters de Beveren qu’il quittait le club, après quatre années de services rendus. Il faut dire que l'homme n'est pas du genre à renier ses émotions. La première, autant qu'il s'en souvienne, c'était dans le bureau de Patrick Rampillon , le recruteur du Stade rennais. «» , témoigne l’intéressé, alors fraîchement débarqué en Bretagne : «» Émotif, Boubacar Barry Copa l'est certainement pour une bonne raison : d'une manière ou d'une autre, il sait qu'il ne devrait pas vraiment être là. Entre imposture permanente et travail acharné, il s'est accroché à son rêve d'enfant, celui de devenir gardien professionnel, sans jamais rien concéder.Comme souvent, l'histoire commence dans les faubourgs poussiéreux d'Abidjan. Élevé à Dakar dans une famille nombreuse et très pieuse – un père commerçant et une mère femme au foyer –, Boubacar débarque en Côte d'Ivoire alors qu'il est encore enfant. Entre deux cours à l'école, sa passion, c'est de jouer au football. Pied nus sur les terrains vagues de la capitale, le jeune milieu de terrain constate très tôt qu'il n'est pas le plus doué. Trop âgé, il ne parvient pas à intégrer la prestigieuse académie Mimosifcom de Jean-Marc Guillou , où s'entraînent déjà Yaya Touré, Kolo Touré et Aruna Dindane. À l'ombre des palmiers du centre de formation de Sol Béni, le plus beau du pays, les tests anonymes s'enchaînent, les refus s'entassent. Jusqu'au jour où il tombe sur cette annonce. «» , se souvient-il. Prêt à tout pour passer pro, il postule : «» Après avoir vu une quarantaine de gardiens se faire recaler, les amis de Boubacar implorent pourtant leur entraîneur de lui donner sa chance dans les buts. Le coach français cède face à tant de détermination. «» , se souvient l’Ivoirien, le sourire aux lèvres : «Sauvé des eaux, Boubacar se contente donc du poste de gardien, dont il apprend petit à petit les subtilités. «» , se rappelle Jean-Marc Guillou , encore amusé. «» Au fil des entraînements, son appétit pour le ballon est néanmoins contenté : «» À la fin des années 90, son destin va pour la seconde fois basculer. Venu de Bretagne observer la fameuse promotion en 2001, Patrick Rampillon va très tôt tomber sous le charme du gardien : «Plus que son niveau intrinsèque, c'est surtout le caractère de Boubacar qui va lui faire marquer des points : «» , explique le recruteur, avant de préciser : «» Très vite, le transfert est acté : «» La suite va pourtant être moins facile qu'escomptée. À l'époque, Boubacar a vingt-deux ans et pas mal de retard dans sa formation. Envoyé en réserve, il se retrouve avec d’autres gardiens qui ne lui rendent pas la vie facile. «, déplore-t-il.Si son niveau est insuffisant, Copa convainc tout le monde par ses qualités humaines – Paul Le Guen, alors coach du Stade rennais, conseillera ainsi à ses joueurs de prendre exemple sur la mentalité de l’Ivoirien. Rampillon : «» Malheureusement, le gardien ne joue pas en équipe première. Rennes, qui devait constituer un tremplin pour lui, s’avère être un palier trop difficile à franchir, au point de ne jamais disputer le moindre match avec les pros. «» , se dédouane Rampillon. Barry Copa ronge donc son frein tout en restant impliqué jusqu’au bout des ongles, sa marque de fabrique partout où il est passé. «» , sourit M’Baye Leye, son coéquipier à Lokeren : «En 2003, son avenir en Ille-et-Vilaine est bouché. Alors que Guingamp lui propose d’être la doublure de Ronan Le Crom, Copa refuse et décide de filer à Beveren, en D1 belge. Dans ce club historique, mais habitué depuis plusieurs années à se battre dans le fond du panier de crabes, l’Ivoirien retrouve ses anciens amis du centre de formation Mimosifcom, venus coloniser le Plat Pays. Parmi eux, Gervinho, Dindane, Yaya Touré... les mêmes qui à l’époque avaient vu leur pote Boubacar quitter l’Afrique avant eux. Soudée, la colonie ivoirienne offrira à la postérité un fantastique reportage où on voit les futures stars recevoir des cours de néerlandais, durant lesquels ils finissent pas rapper en récitant leurs mots de vocabulaire. «» , savoure le gardien, «» Très ouvert, Boubacar s’acclimate et commence à apprécier la culture flamande, même si, actuellement, il a encore du mal à s’exprimer dans la langue de Rubens. «, estime Leye.» Il s'impose alors pour la première fois de sa carrière en équipe première, où il se forge une réputation de gardien fiable et régulier. À la rétrogradation de Beveren en 2007, Copa signe à Lokeren, à trente kilomètres à peine. «, assène son ancien coéquipier, Ivan Leko.Neuf saisons et près de 230 matchs plus tard, voilà le gardien ivoirien devenu une figure de Jupiler League, où sa capacité à gicler dans sa surface fait merveille. «» , reconnaît sans fausse modestie l'intéressé, capable de se lier d’amitié avec un bénévole d’un club adverse. «, balance Dédé, bénévole du RAEC Mons.» Vainqueur des Coupes de Belgique 2012 et 2014, Copa est porté en haute estime à Daknam. «» , assène son coéquipier belge Denis Odoi, sous le charme. «» Tout au long des années 2000, Barry fait en effet son trou au sein de la sélection ivoirienne. Remplaçant à la Coupe du monde 2006, il passe titulaire dès la Coupe d’Afrique 2008. Qualifié par deux fois en finale de la CAN aux côtés de Drogba, il voit pourtant à chaque fois ses rêves de triomphe s'envoler. «, regrette avec le recul Jean-Marc Guillou, conscient de la valeur de ses protégés.Les responsabilités, c'est d'ailleurs lui qui va rapidement les endosser. Frustré, le public ivoirien cherche un bouc émissaire face aux contre-performances répétées des Éléphants, souvent placés, mais jamais gagnants. «, pose Alain Gouamené, le gardien historique qui a offert la CAN 1992 à la Côte d'Ivoire , au terme de la séance des tirs au but, comme son héritier.» Vilipendé, critiqué, le gardien n'avait pourtant pas grand-chose à se reprocher. Lors de la CAN 2012, il avait porté la Côte d'Ivoire en finale contre la Zambie sans encaisser un seul but dans le jeu sur l'ensemble de la compétition. Après la Coupe du monde au Brésil , il a pourtant accepté de laisser la place de numéro 1 à Sylvain Gbohouo , du Séwé Sport San Pedro . «, explique Hervé Renard , auréolé de son deuxième succès d'affilée en Coupe d'Afrique."Je suis au service de la nation."La veille de la finale, Gbohouou se blesse à l'entraînement. La suite, c’est une séance de tirs au but mémorable au cours de laquelle le souffre-douleur détourne deux tentatives ghanéennes, avant de marquer lui-même le penalty de la victoire. «, jubile Hervé Renard » Entre-temps, le joueur a surtout marqué les esprits par ses simulations répétées, destinées à perturber les tireurs adverses. Étendu sur la pelouse, le sosie de Tupac et de Chris Paul – même s’il avoue une admiration pour Céline Dion, Hélène Ségara et Shy’m – a fait admirer ses talents d'acteur. «, rigole son sélectionneur, sous le charme de ce numéro victorieux et bien rodé.» Quand il a ouvert son pied pour tirer, peut-être Boubacar s'est-il souvenu de tous ces moments ? Peut-être a-t-il pensé à sa maman avant de marquer l'histoire de son pays à jamais ? «, conclut l'entraîneur français.» De quoi regarder le chemin parcouru avec gourmandise, et se souvenir de ceux qui ne l'on jamais épargné. Comme ce jeune gardien à Rennes , qui lui a rendu la vie impossible il y a bien des années : «