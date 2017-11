L'Égypte finit sur un nul

Ghana (4-2-3-1) : R. Ofori - Afful, Nuhu, Amartey, Agbenyenu - E. Ofori, Wakaso - Gyasi, Donsah, Ampomah - Dwamena



Égypte (4-2-3-1) : Ekramy - El Mohamady, Gabr, Rabia, Hafez - Morsy, Elneny - Sobhi, Shikabala, Trézéguet - Marei

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pardonné ?Certainement pas. Mais au moins, le Ghana , qui savait déjà qu'il ne participerait pas au prochain Mondial, n'a pas perdu devant son public contre l'Égypte. Les Pharaons, qui verront quant à eux la Russie , ont pourtant ouvert le score à l'heure de jeu grâce à Shikabala, servi par Trézéguet, malgré une possession de balle largement en leur défaveur et un nombre de frappes frisant le néant. Trois minutes plus tard, Gyasi a logiquement remis les compteurs à égalité. Insuffisant cependant pour espérer combler les supporters locaux. Lesterminent donc à la troisième place du groupe E de la zone Afrique, deux points derrière l' Ouganda et six unités derrière leur adversaire du jour, tranquille leader.Décevant, quand on sait que le Ghana reste l'équipe du continent à avoir été la plus proche des demi-finales d'une Coupe du Monde . C'était en 2010. Si proche, si loin...