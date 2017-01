L'Égypte au bout de l'ennui

0

Égypte 1-0 Ouganda

CP

Avant le match, tous les projecteurs étaient braqués sur lui : à 44 ans, Essam El-Hadary , est devenu, ce mardi, le gardien le plus âgé à disputer une phase finale de CAN . Appliqué, le portier n’aura pas eu beaucoup d’occasions de montrer l’étendue de son talent. Et finalement, c'est son coéquipier, El-Said, qui a endossé le costume de sauveur, en inscrivant le but de la victoire dans les dernières minutes d'un match d'un rare ennui.Après le match nul (0-0) concédé contre le Mali , l'objectif était clair pour les Égyptiens: retrouver leur efficacité offensive. Pour tenter de dynamiser son attaque, Héctor Cúper avait donc tenté un coup en replaçant Mohamed Salah en meneur de jeu dans son 4-2-3-1. Raté, bien que dominateur en première mi-temps, lesont longtemps butté sur le mur ougandais. Pourtant, c'est bel et bien l'attaquant de la Roma qui a permis à l'Égypte d'obtenir les trois points. Seul dans la surface, il a su parfaitement temporiser, le temps de décaler El-Said qui n'a pas douté face au gardien. Presque un hold-up. Car en seconde mi-temps, ce sont les Ougandais qui avaient réussi à reprendre la possession du ballon. Ils ont malheureusement payé cash une de leur seule approximation défensive.Grâce à cette victoire 1-0, les Égyptiens sont à quatre points et un nul leur suffira contre le Ghana - déjà qualifié - pour valider leur billet pour les quarts de finale. Quant aux Ougandais, ils sont d'ores et déjà éliminé de la CAN 2017.