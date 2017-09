L’EDF et la simple panne

Si le match nul des Bleus contre le modeste Luxembourg, 136e équipe mondiale, a déçu et représente un mauvais résultat, considérer cette prestation comme une honte serait malvenu. Car la France, qui a affiché un très bon état d’esprit, n’a cessé de tenter et doit avant tout regretter son manque de réalisme.

La manière ou la victoire ?

Un adversaire à la hauteur

Par Florian Cadu

Il était 22h30 ce dimanche soir à Toulouse et certains fans locaux du Stadium faisaient la gueule. Eux avaient le droit de se plaindre : venus pour assister à un spectacle qui promettait de s’achever sur un 5-1 ou sur un 6-0, ils n’auront pas observé un seul filet trembler. Leur équipe de France venait de passer 90 minutes sans marquer un seul but au Luxembourg , adversaire présumé facilement battable, et n’avait donc pas réussi à faire lever les foules ne serait-ce qu’à une petite reprise. Il n’en a évidemment pas fallu davantage pour que certains journaux nationaux s’abandonnent à la démagogie ou crient au scandale et que leurs éditos tombent dans le dramatique ou dénoncent le caractère pseudo-ridicule de la situation. Ainsi, les Bleus seraient tombés très «» , le résultat constituerait «» et le match nul «» . La prestation serait «» et «» . La sélection hexagonale serait désormais la risée de l’Europe, et son futur pourrait rapidement s’assombrir encore plus. Bah voyons.En prenant un peu de recul, tout supporter qui soit ne devrait pas être en phase avec ce discours alarmiste et exagéré. Certes, la France n’avait jamais lâché de point à son rival du soir (depuis 1914). Oui, ce dernier ne se situe qu’au 136rang du classement mondial FIFA et ne s’est pas imposé lors de ses 26 derniers déplacements (vingt défaites). OK, Layvin Kurzawa a foiré ses 17 centres. Effectivement, la bande de Didier Deschamps s’est montrée d’une maladresse anormale à ce niveau devant les cages de Jonathan Joubert , et le coaching aurait pu s’avérer plus inspiré.Mais il ne faut tout de même pas oublier ce que l’unanimité reprochait à cette sélection il n’y a pas si longtemps : la détermination. Et à ce niveau-là, Paul Pogba et ses potes ont clairement démontré qu’ils avaient envie de faire gagner le maillot qu’il portait. 34 tentatives, deux barres transversales, peu de temps mort (mis à part, peut-être, le dernier quart d’heure), un jeu constamment tourné vers l’avant, des efforts vains, mais réguliers, pas de lassitude ni de désespoir, aucune forme de renoncement... L’EDF est loin d’avoir mal joué. Elle est encore plus loin d’avoir ennuyé.Il faut également savoir rendre hommage aux bonhommes qui se trouvaient en face et qui ont joué leur vie sur ces 90 minutes. Le Luxembourg ne l’a d’ailleurs pas caché : ce nul, c’est «» à eux. Et ils l’ont mérité. Excellents en défense, rigoureux dans leur organisation et propres dans leurs interventions, les hommes du Grand-Duché, qui marquent de véritables progrès depuis plusieurs mois, ont pu compter sur un portier en réussite pour parvenir à leurs fins. Remontés comme des horloges pendant une heure et demie et solidaires comme les dix (onze, même) doigts de la main, lesde l’événement ont prouvé que les exploits ne tenaient pas toujours et uniquement à la méforme du favori. Affirmer le contraire serait manquer de respect à cette équipe qui fut agréable à voir défendre ensemble.Enfin, n’oublions pas que les Bleus ne s’en sortent pas si mal que ça sur le plan comptable. Alors qu’elle pointait au deuxième rang du classement derrière la Suède avant la trêve internationale, elle se trouve actuellement en tête du groupe A (un point devant la nation de Zlatan Ibrahimović) et reste la mieux placée pour décrocher le ticket d’entrée direct menant à la Coupe du monde 2018. Toujours sereine et maîtresse de son destin, l’EDF est parfaitement consciente que le manque de réalisme est souvent un problème qui masque les qualités d’une. N’en déplaise à certains éditorialistes.