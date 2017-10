L’EAG s’engage contre la mucoviscidose

LG

Le cadeau de Lucas Deaux L’En Avant Guingamp , à travers son milieu défensif Lucas Deaux et sa défenseure Charlotte Lorgeré, a poursuivi son engagement de plus de trente ans avec l’association Muco29, qui est chargée de récolter des fonds pour combattre la mucoviscidose. Les deux joueurs ont repris le fier flambeau porté par Jonathan Martins-Pereira la saison dernière, en devenant les nouveaux parrains de l’association. Leur mission résidera principalement dans la collecte de maillots d'adversaires, pour pouvoir les vendre aux enchères et reverser l’argent obtenu à l’association., explique cependant le guerrier Lucas Deaux Le retour de Lucas Deaux en terres nantaises samedi prochain constitue l’occasion rêvée, puisque le milieu va croiser le chemin du futur Marco Verratti, Valentin Rongier.