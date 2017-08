L'avocat de Diego Costa défonce Chelsea et cajole l'Atlético

AD

Le méchant Diego Costa a 99,99% de chances de quitter Chelsea cet été, ce n'est pas une nouvelle.Mais l'avocat du joueur vient d'apporter deux nouvelles informations : la séparation se fera dans le bruit et la fureur, et l' Atlético pourrait bien récupérer le bébé. Ricardo Cardozo, l'avocat en question, s'est exprimé dans les colonnes de l'agence de presse EFE pour critiquer le «» des, leur «» et le «» qui aurait été réservé au joueur. Après avoir vidé son chargeur, le baveux a enchainé en jurant que Costa n'avait qu'une seule idée en tête : «Quitte à attendre janvier prochain pour jouer à cause de l'interdiction de recrutement qui frappe l' Atlético