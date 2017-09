L'avenir de Wilshere en question

LG

Alors que Jack Wilshere n’a plus rejoué sous les couleurs d’Arsenal depuis plus d’un an et une fracture au tibia gauche, le milieu londonien a été annoncé un peu partout ces dernières heures. D’après lemercredi, leaurait été approché par Fenerbahçe pour un transfert en janvier prochain, le mercato en Turquie étant clos depuis vendredi dernier.Leexprime ce jour l’intérêt de Crystal Palace pour le joueur débarqué à Arsenal à 16 ans. Wilshere a en effet déjà joué sous les ordres du nouvel entraîneur des Roy Hodgson , lorsque celui-ci était encore sélectionneur de l’Angleterre. Roy Hodgson serait convaincu que le milieu de 25 ans, une fois affûté, serait une solution au début de saison catastrophique des, et voudrait l’attirer à Palace pour un prêt de six mois à partir de janvier.En revanche, si l’on en croit cette fois-ci l', Wilshere devrait être aligné face à Cologne ce jeudi soir pour le compte de la Ligue Europa, et Wenger compterait toujours sur lui. «» , concède le technicien, «» , loue ensuite Wenger.» , s’enthousiasme Wenger, qui serait donc disposé à donner une nouvelle chance à l’enfant terrible d’Arsenal, coupable d’ une bagarre chez les U23 du club il y a trois semaines.