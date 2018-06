L'Autriche s'offre les champions du monde !

Autriche (4-3-3) : Siebenhandl – Lainer, Prödl, Dragović, Hinteregger – Baumgartlinger, Zulj (Kainz, 88e), Grillitsch (Ilsanker, 79e) – Schöpf (Bauer, 76e), Alaba, Arnautović (Burgstaller, 84e). Sélectionneur : Franco Soda.



Allemagne (4-2-3-1) : Neuer – Hector, Süle, Rüdiger, Kimmich – Gündoğan (Goretzka, 56e), Khedira – Sané (Reus, 67e), Özil (Draxler, 76e), Brandt (Werner, 67e) – Petersen (Gómez, 76e). Sélectionneur : Joachim Löw.

Avant le choc Belgique-Portugal, il y avait un classique germanophone à Klagenfurt, où l’Autriche recevait le voisin allemand.Une rencontre, retardée d’une heure et quarante minutes par la pluie, centrée sur Manuel Neuer . Après huit mois d’absence, le portier allemand blessé au pied faisait son retour dans un match qui devait décider de sa participation ou nom au Mondial. Au coup d’envoi, le portier allemand était l’un des rares cadres allemands titularisés dans le 4-2-3-1 de Joachim Löw avec Özil, Khedira et Gündoğan. Kroos, Hummels, Boateng et Müller, laissés au repos, n’étaient même pas du déplacement. En face, l’Autriche menée par Alaba restait sur cinq victoires de rang.Et malgré une maîtrise totale du ballon d’entrée de jeu, lane se procurait aucune occasion, s’en remettant à une relance manquée de Siebenhandl dans les pieds d’Özil pour ouvrir le score. Dans la foulée, Manuel Neuer imitait son homologue autrichien avant d'entrer dans son match. En panne d’inspiration devant, l’Allemagne pouvait compter sur quelques accélérations de Leroy Sané. L’Autriche prenait alors peu à peu confiance, mais regagnait les vestiaires menée 1 à 0.Au retour des vestiaires, les locaux continuaient sur leur lancée et égalisaient logiquement sur corner. Frappé au deuxième poteau, le cuir atterrissait dans les pieds de Hinteregger qui, d’une volée limpide côté opposé, crucifiait un Neuer impuissant. Logiquement, les locaux revenaient au score avant de prendre l’avantage au terme d’une action collective limpide. Après un jeu en triangle côté droit, le ballon se dirigeait au second poteau, puis était remisé au point de penalty où Schöpf trompait une nouvelle fois Neuer. L’Allemagne tentait ensuite d’accélérer... En vain. L’Autriche a bien fait tomber lapour la première fois depuis 1978, et s’est ainsi offert une sixième victoire consécutive avant de recevoir le Brésil.Côté allemand, ce match devait rassurer Neuer. Il place finalement toute ladans le doute.