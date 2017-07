L'Autriche qualifiée pour les demies

Autriche 0-0 (4 tab 3) Espagne

KC

L' Autriche rejoint le Danemark en demi-finales de l'Euro féminin.Au terme de 120 minutes à faire le dos rond, les Autrichiennes sont parvenues à faire craquer mentalement les Espagnoles. Car tout au long du match, que ce soit dans le temps réglementaire ou en prolongations, c'est la Roja qui a largement dominé, avec vingt frappes à cinq et 65 possession de possession de balle. Une possession relativement stérile. Lors de la séance de tirs au but, comme pressenti, c'est l'Autriche de la gardienne Manuela Zinsberger, auteur d'un arrêt décisif, qui a eu les nerfs les plus solide.Si la France se défait de l' Angleterre , elle devra affronter les Pays-Bas dans l'autre demi-finale.