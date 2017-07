L'Autriche glace la Suisse

Autriche - Suisse

MR

À quelques heures de leur entrée dans la compétition, les Françaises ont dû surveiller d'un œil ce duel alpin puisqu'il opposait les deux prochains adversaires des Bleues.Si l'expérience devait être favorable aux rouges de Suisse , ce sont bien les Autrichiennes qui ont surpris les coéquipières des joueuses de Wolfsburg Ramona Bachmann et Lara Dickenmann (ex-OL). Nina Burger a ouvert le score au quart d'heure de jeu, se trouvant à la conclusion d'un joli mouvement de passes combinées. Intenable, l'attaquante autrichienne a été la joueuse la plus en vue.Lors de la seconde mi-temps, les Helvètes ont poussé tant qu'elles ont pu sans pour autant changer le cours du match. Des espoirs douchés par Rahel Kiwic, expulsée directement pour une faute grossière en position d'avant-dernière défenseure (60). Que ça soit l'Autrichienne Manuela Zinsberger et la Suissesse Gaëlle Thalmann, les gardiennes ont contrarié tour à tour les attaquantes adverses quand celles-ci n'ont pas joué de maladresse.Revanche cet hiver sur la piste de Kitzbuehel.