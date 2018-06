L’autre prince Harry

Auteur d’un doublé en ouverture pour offrir la victoire aux Three Lions contre la Tunisie (1-2), Harry Kane est parfaitement entré dans son Mondial. Face au Panama, ce dimanche, le buteur de Tottenham peut qualifier l’Angleterre en huitièmes et confirmer les espoirs placés en lui par tout un pays.

La bande annonce de la BBC pour l’entrée en lice de l’Angleterre dans cette Coupe du monde. ? pic.twitter.com/jTMvhNKeeK — God Save The Foot ??????? (@GodSaveTheFoot) 17 juin 2018

Le joueur le plus cher du monde

Un lien spécial avec la sélection

Par Maxime Feuillet

Groupe G Pts J. G. N. P. Diff. 1 Belgique 6 2 2 0 0 6 2 Angleterre 3 1 1 0 0 1 3 Panama 0 1 0 0 1 -3 4 Tunisie 0 2 0 0 2 -4



Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les voisins de chambre de Mauricio Pochettino ont dû se demander ce qui se passait dans leur hôtel. L’entraîneur de Tottenham a scruté l’entrée en lice de ses protégés Dier, Alli et Kane avec les contre la Tunisie, lundi (1-2) . «» , a-t-il raconté auL’entraîneur argentin, qui a vu son attaquant grandir et progresser année après année chez les, ne tarit pas d’éloges à son égard : «» Parti sur les chapeaux de roues, Kane porte l’espoir de tout un pays, de tout un peuple qui attend de voir le trophée Jules Rimet «» depuis 1966.Fini les moqueries sur les performances catastrophiques du buteur de Tottenham pendant l’Euro 2016. Attendu pour sa première compétition internationale, Kane était passé à côté, chutant contre l’ Islande en huitièmes de finale. Des vidéos compilation de ses innombrables ratés fleurissaient sur YouTube, les consultants britanniques en rajoutaient une couche à coups de chroniques plus sévères les unes que les autres. Sur les gazons français, Kane tirait les corners pour le plus grand étonnement des observateurs. En Russie , ironie du sort, c’est lors de ce même exercice – et dans la surface, cette fois – qu’il a inscrit ses deux premiers buts du Mondial.Avec ce doublé en ouverture, celui qui a planté 41 pions cette saison devrait se mêler à la lutte pour le titre de meilleur buteur de cette Coupe du monde avec Cristiano, Lukaku et Costa. Déjà estimée à 201 millions d’euros par le Centre international d’étude du sport (CIES) début juin (ce qui fait de lui le joueur le plus cher du monde devant Neymar et Mbappé), la cote de l’attaquant britannique pourrait bien flamber davantage à l’issue du Mondial.Souvent moqué et raillé de l’autre côté de la Manche, Harry Kane fédère toute l’ Angleterre autour de lui lors de cette campagne russe. «, témoigne Pochettino.» Ainsi, tandis que les médias britanniques tapent sur Sterling et ses tatouages , le capitaine des, attendu au tournant, reste à l’écart des polémiques. Sûr de lui, Kane a même validé une étonnante campagne publicitaire de son équipementier Nike ces dernières heures.Dans ce clip d’une trentaine de secondes intitulé, on le voit répéter ses gammes à l’entraînement devant le but. En fond sonore sont dévoilées l’ensemble des remarques désobligeantes entendues par le buteur de 24 ans depuis le début de sa carrière : «» , «» , «» , «» , « One-season-wonder » , «» , «» Autant de critiques auxquelles l’attaquant desa répondu avec brio sur le terrain. À lui de continuer sur cette dynamique et porter lesvers les sommets russes. Et tant pis pour les voisins de chambre de Pochettino.