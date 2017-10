L’autre Battle of the Bridge

À l’automne 1965, neuf mois avant le début de la Coupe du monde en Angleterre, Chelsea débutait la seconde campagne européenne de son histoire, mais aussi sa première épopée. Face aux Blues, la Roma d'Oronzo Pugliese, mais surtout une presse qui soufflera sur l'aller-retour. Assez pour offrir l'enfer à la bande de Tommy Docherty. Mythique.

Par Maxime Brigand

Tous propos issus du site officiel de Chelsea.

Un plongeon sans parachute : Carnaby Street,, la quête de plaisir post-Seconde Guerre mondiale, les Beatles, les, Mary Quant et sa minijupe, David Bailey, Twiggy, Londres et son étiquette descotchée en avril 1966 par. Une révolution. Au milieu, un anniversaire : les soixante piges d'un club et les dix ans d'un premier trophée national décroché entre les bras de Joe Mears – fils et neveu des fondateurs de la machine –et Ted Drake, un ancien employé dans les compteurs de gaz devenu pro à Arsenal et coach dans la foulée de sa retraite sportive. Puis, l'oscilloscope et les débuts d'une légende avec l'arrivée sur les bancs, en 1961, du Doc. Le Doc, c'est Tommy Docherty , et les oscillations sont celles du Chelsea F.C, champion d' Angleterre en 1955 avant de descendre en Second Division sept ans plus tard et revenir directement à la table des grands dans la foulée. Place à l'automne 1965, celui qui précède la Coupe du monde organisée en Angleterre et suit la victoire en League Cup desface à Leicester (3-2, 0-0), mais surtout celui marqué par l'envol complet du King : Peter Osgood, seul joueur du club aujourd'hui statufié devant Stamford Bridge, lancé chez les pros quelques mois plus tôt.Lui se décrit comme un «» en ouverture de son autobiographie. À cette époque, il n'est pourtant qu'un espoir en salle d'attente. Tommy Docherty le teste, refuse de se coucher face aux promesses, et laisse Bobby Tampling s'agiter derrière la lance Terry Venables . «, ouvre Tampling.» Celui qui restera longtemps meilleur buteur de l'histoire des– avant que Frank Lampard ne lui file sous le nez en mai 2013 – n'a pas tort : ce Chelsea avait de la gueule et un putain de caractère. Assez pour écrire son histoire et les premières lignes européennes du club.Le refrain est connu : une nuit à Stamford Bridge a un goût particulier. Après une demi-finale retour de C1 en mai 2009, également hissée au rang de, Gerard Piqué avait parler «» , alors qu'Iniesta venait de qualifier le Barça sur un souffle historique. Le 22 septembre 1965, il y avait déjà de ça. Lorsque la Roma débarque au Bridge pour disputer le premier tour aller de la Coupe des villes de foires, son entraîneur, Oronzo Pugliese , ne sait pas vraiment où il met les pieds. Quatre-vingt-dix minutes plus tard, il se retrouve front contre front avec Docherty. L'ambiance est électrique, le match brûlant : lestordent les(4-1) grâce à un triplé de Terry Venables et un but de George Graham Eddie McCreadie prend un adversaire à la gorge et rentre chez lui avec un rouge ; plusieurs échauffourées éclatent. Tambling, blessé, garde autre chose en tête. «(...)(...)Personne ne sait vraiment ce qu'il s'est passé dans le tunnel du Bridge ce soir-là. Aucune preuve, seulement quelques récits dans le. Le flou fait alors monter la pression pour un retour déjà plié par le scénario de l'aller. À leur arrivée à Rome, les Anglais sont fouillés pendant de longues minutes. Le premier entraînement en Italie danse également avec l'enfer, le match est délocalisé au stade Flaminio, plus petit, plus étouffant. Pugliese veut régler ses comptes avec Docherty, le Doc n'en a rien à cogner et envoie ses joueurs sur le terrain cinq minutes avant le coup d'envoi. Peter Bonetti, Johnny Boyle et les autres sont accueillis par des tomates pourries, du chou, des patates. Sur le terrain, la Roma n'arrive pas à toucher les(0-0) et au coup de sifflet final, Tommy Docherty file avec ses joueurs dans le vestiaire. La fête semble terminée. «, complète Barry Bridges, qui formait à l'époque le duo d'attaque de Chelsea avec Bobby Tampling.» Pour Chelsea , ce n'était que le début, l'histoire s'arrêtera en demi-finale face au Barça , futur vainqueur de la bagarre de forains, après avoir notamment sorti l' AC Milan de Cesare Maldini et Gianni Rivera . Un autre vertige.