L'autre ascension de l'AC Ajaccio

En déplacement à Auxerre vendredi soir, l'AC Ajaccio a l'occasion d'assurer sa présence sur le podium de Ligue 2 et de commencer son éventuelle préparation pour les barrages. Reste que le club corse n'avait pas prévu d'être là et que le secret de la réussite se trouve dans une pré-saison fondatrice au milieu d'étapes du GR20. Récit.

80

Auxerre AC Ajaccio Ligue 2 Diffusion sur

Vertige et expérience

Perudo, rivière et Abergel

Par Maxime Brigand

Tous propos recueillis par MB. Crédits photos : AC Ajaccio.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Trois secondes pour un coup de ciseaux dans le rideau à excuses souvent tiré par ses confrères : vendredi soir dernier, au Havre, Olivier Pantaloni n’était pas d’humeur à se rouler par terre. Pas le genre du bonhomme, de toute façon. Alors, le coach de l’ AC Ajaccio a parlé de «» et a posé sur la table la carte du «» à l'issue d’une soirée où ses joueurs ont glissé pour la deuxième fois consécutive à l’extérieur. Grave ? Non, rien de dramatique, au contraire, et Pantaloni a même sorti son boulier pour le prouver avant la virée à Auxerre : «» On y est : à deux journées de la fin, l’ ACA a l’occasion d’assurer vendredi sa troisième place et de commencer à faire chauffer le moteur pour les barrages. Ce coup-là n’était pas prévu. «, sourit aujourd’hui Olivier Pantaloni Tous les repères de la Ligue 2 ont sauté depuis longtemps et il ne faut pas tiquer : si Reims a écrasé le championnat avec une main de fer (quinze points d’avance sur son dauphin, Nîmes), la course pour la montée s’est ouverte à tous les ambitieux, que ce soit des promus (le Paris FC, Châteauroux), un monstre fraîchement mis à la porte par l’élite (Lorient), des fidèles de la lutte (Brest, Nîmes, Le Havre) ou un invité surprise (Clermont). Et l’AC Ajaccio, donc, viré par la Ligue 1 au printemps 2014 et balancé en National 1 par la DNCG le 21 juin dernier avant d’être rattrapé par le col quelques semaines plus tard au bout d’un combat face à «» . De loin, ça file le vertige, mais tout s’explique dans la recette : un mélange de fureur, d’expérience renforcée – un axe assumé par Pantaloni qui s’est ainsi tourné vers des références du circuit (Coutadeur, Gimbert, Avinel, Marin, Hergault, Leca, Lejeine) –, mais surtout d’une mise en place de fondations par le haut à une époque où le club ne savait même pas où il évoluerait.Qu’est-ce que la préparation estivale d’un club pro raconte de la saison à venir ? À quoi se joue une montée ? Peut-on toujours expliquer une descente ? Mille questions et une certitude commune : si l’AC Ajaccio a aujourd’hui un pied sur le trampoline menant à la Ligue 1, il faudrait revenir à plus de 2000m d’altitude pour en trouver les ressorts. Tout a commencé par un choix de direction : pour la seconde année de suite, le staff de l’ACA convoque le 22 juin au matin l’ensemble du groupe. La veille, la DNCG a tiré dans les pattes du club, mais les têtes sont ailleurs. «, rembobine le préparateur physique, Ghjuvan Rusterucci.Direction l’étape 7 du GR20, la brèche de Capitello et le refuge de Manganu. Sous le concept de «» , c’est une autre histoire qu’on raconte : celle du groupe qui se construit, des générations qui se mélangent et du «» qui se forme pour reprendre les mots d’ Olivier Pantaloni . «, glisse l’entraîneur corse.» Le stage est fondateur, notamment pour les nouveaux, à l’image de Ghislain Gimbert , arrivé en Corse quelques heures avant le départ, et qui a insisté pour être là. Mathieu Coutadeur , qui avait déjà connu une expérience similaire lors de sa première saison chez les pros avec Frédéric Hantz , évoque lui «Ce qui se traduit à ce moment-là par deux nuits dans un refuge où les vannes fusent, où les parties des’enchaînent, où les mecs dorment rangés comme des sardines et où on fait la queue pour pouvoir passer les appels debout sur le seul rocher qui a les honneurs du réseau téléphonique. Coutadeur reprend : «» Sur le départ pour Nancy après trois ans passés à l’ACA, Laurent Abergel lâche même ces mots devant le groupe : «» Résultat ? Ajaccio ne perd qu’à deux reprises –face à Nîmes (1-4) et à Lorient (2-0) – lors des treize premières journées de championnat, ne connaît qu’une petite sortie de piste en novembre et s’empiffre de signes positifs : le 23 février, réduite à dix et menée 1-2 à François-Coty par Sochaux, l’équipe retourne la situation et s’impose au mental (3-2)., complète Pantaloni.» Soit le genre d’année où certains succès s’arrachent sur un ballon poussé à la dernière seconde comme contre Clermont (2-1) fin mars ou une frappe sortie de la bouche à l’image de Jean-Louis Leca face à Lens (2-0) en avril. Aujourd’hui, l’ACA va mieux, économiquement et sportivement, et les dirigeants savent qu’il ne s’agit pas «» . Voilà l’Ours à quelques dizaines de mètres de l’arrivée, prêt à mettre son nez dans la guérilla urbaine que représente ce nouveau système d’accession fermé à double tour par la LFP. Sacrée aventure, là aussi.