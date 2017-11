L'Australie file en Russie grâce un triplé de Jedinak

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le quatre à la suite.Comme en 2006, 2010 et 2014, l'Australie disputera la Coupe du monde 2018. Après avoir ramenés un score vierge du Honduras, lesont fait la différence en seconde période grâce au milieu d'Aston Villa, Mile Jedinak.À Sidney, le barbu a débloqué les compteurs sur un coup franc dévié, qui a pris à contre-pied le gardien, avant de sceller la qualification des siens en convertissant deux penaltys. Sorti à l'heure de jeu, Tim Cahill n'a pas marqué, mais à bientôt 38 ans, le vétéran se dirige vers son quatrième rendez-vous planétaire. 3-1, score final, Maynor Figueroa a sauvé l'honneur dans le temps additionnel.Les Kangourous sautent dans l'avion pour rallier la Russie, et la nuit prochaine, le Pérou et la Nouvelle-Zélande se disputeront le dernier siège vacant.