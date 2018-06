L'Australie avec Cahill au Mondial

La liste des 23 Australiens



Gardiens : Brad Jones (Feyenoord/NED), Mathew Ryan (Brighton/ENG), Daniel Vukovic (Genk/BEL)



Défenseurs : Aziz Behich (Bursaspor/TUR), Milos Degenek (Yokohama Marinos/JPN), Matthew Jurman (Suwon Bluewings/KOR), James Meredith (Millwall/ENG), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers/AUS), Trent Sainsbury (Grasshopper Club Zurich/SWI)



Milieux de terrain : Jackson Irvine (Hull City/ENG), Mile Jedinak (Aston Villa/ENG), Robbie Kruse (VfL Bochum/GER), Massimo Luongo (Queens Park Rangers/ENG), Mark Milligan (Al Ahli/KSA), Aaron Mooy (Huddersfield Town/ENG), Tom Rogic (Celtic/SCO)



Attaquants : Daniel Arzani (Melbourne City/AUS), Tim Cahill (Millwall/ENG), Tomi Juric (FC Luzern/SWI), Mathew Leckie (Hertha BSC/GER), Jamie Maclaren (Hibernian/SCO), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds/JPN), Dimitri Petratos (Newcastle Jets/AUS)

Après avoir vu ses hommes torpiller la République Tchèque en match de préparation vendredi, le sélectionneur de l'Australie Bert van Marwijk a donné sa liste des 23 qui participeront au Mondial.Suite à ses deux pré-listes (de 32 puis de 26 joueurs), l'Hollandais a fini par trancher : le défenseur Fran Karačić (NK Lokomotiva/CRO), le milieu Joshua Brillante (Sydney FC/AUS) et l'attaquant Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa/ISR) ont été écartés du groupe. Mais pas le vétéran Tim Cahill Âgé de 38 ans, le meilleur buteur de l'histoire desavec cinquante réalisations en 105 sélections participera bien à sa quatrième Coupe du Monde. En marquant lors de la compétition, il pourrait devenir, à l'instar de Pelé et Miroslav Klose , l'un des rares joueurs a avoir inscrit au moins un but lors de quatre éditions.Le pays des Kangourous sera le premier adversaire des Bleus dans le groupe C, et affrontera par la suite le Pérou et le Danemark.